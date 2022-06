A aposta da Apple no campo do áudio tem sido visto com propostas como os AirPods Max e os AirPods Pro. Estes últimos estão a aguardar a chegada de uma atualização há muito esperada pelos utilizadores, com muitas novidades.

As informações têm-se acumulado ao longo dos últimos meses, com novidades e novas capacidades a serem reveladas. O mais recente relato dá conta de algumas funcionalidades que vão mudar completamente os AirPods Pro 2 a assim criar mais uma proposta única da Apple.

Os últimos meses têm sido férteis no que toca a rumores e possíveis novidades da Apple para os AirPods Pro 2. Esta atualização irá reunir mais um lote de funcionalidades únicas. A informação partilhada pela 52audio vem agora confirmar isso, novamente.

Em primeiro lugar, aponta para setembro a apresentação dos AirPods Pro 2 pela Apple, provavelmente no mesmo evento que será dedicado ao próximo iPhone. A seguir, tal como esperado, deverá chegar dias depois ao mercado e às mãos dos utilizadores.

Claro que as melhorias óbvias vão provavelmente chegar, com uma bateria maior, melhores capacidades de áudio e ANC adaptativo ou pelo menos mais capaz. A somar a isso esperam-se ainda novidades como uma porta USB-C e outras. Mas a grande diferença poderá vir de outro lado, noutra área.

A Apple parece apostada em dar aos AirPods Pro 2 uma novidade importante. Falamos da medição do ritmo cardíaco diretamente destes earphones. A gigante de Cupertino segue assim a Samsung e apresentará este elemento essencial para a monitorização da saúde.

Além desta (provável) novidade, a Apple dará também aos AirPods Pro 2 a capacidade de ajudar quem tem problemas de audição. Esta funcionalidade permitirá a qualquer um ter uma maior capacidade de perceber o que se passa ao seu redor, pelo menos ao nível sonoro.

Está assim revelado mais um conjunto de potenciais novidades para os AirPods Pro 2 e que a Apple deverá materializar em breve, no final do verão. Vão certamente trazer esta proposta de novo para o topo e mostrar as capacidades da empresa nesta área.