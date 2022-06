Nova invenção permite aos amputados controlar um braço robótico com a sua mente

Através da utilização da eletrónica e da Inteligência Artificial (IA), uma equipa de investigação da Universidade de Minnesota tornou possível a leitura da mente. Os amputados que não podem usar os seus músculos para controlar um braço robótico podem agora fazê-lo graças a um dispositivo desenvolvido por investigadores da Universidade do Minnesota.

A equipa refere que, em comparação com tecnologias anteriores, este é mais preciso e menos invasivo.

Braço robótico: Dispositivos eletrónicos que leem a mente humana

Atualmente, a maioria dos membros protéticos comercialmente disponíveis são operados pelos ombros ou peito através de um sistema de cabo e arnês. O membro nativo acima da prótese que o paciente está a utilizar é monitorizado por sensores em modelos mais avançados. Contudo, ambas as técnicas podem ser um desafio para os amputados aprenderem a utilizar e, ocasionalmente, são inúteis.

Um pequeno dispositivo implantado que se liga ao nervo periférico do braço de uma pessoa foi criado pelo Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade de Minnesota com a assistência de parceiros comerciais. O dispositivo pode detetar e analisar impulsos cerebrais quando utilizado em conjunto com um braço robótico e um computador de inteligência artificial, permitindo aos amputados do membro superior operar o braço apenas com os seus pensamentos.

O estudo mais recente dos investigadores foi publicado na publicação científica Journal of Neural Engineering, que se centra no tema multidisciplinar da engenharia neural.

É muito mais intuitivo do que qualquer sistema comercial lá fora. Com os sistemas protéticos comerciais anteriores, os amputados não consideram verdadeiramente mover um dedo quando o desejam. Uma vez que o sistema deteta os músculos dos braços, eles estão a tentar contrair esses músculos. Estes sistemas precisam de muito treino e prática como resultado. Porque lemos imediatamente o sinal nervoso com a nossa tecnologia, ela está consciente do objetivo do paciente. Tudo o que eles precisam de fazer para mover um dedo é pensar em mover esse dedo.

Disse Jules Anh Tuan Nguyen, investigador em engenharia biomédica da Universidade de Minnesota.

Nguyen tem vindo a realizar este estudo com Zhi Yang, professor associado no Departamento de Engenharia Biomédica da mesmo universidade há cerca de dez anos. Nguyen foi uma figura crucial na criação da tecnologia do chip neuronal.

DARPA financia projetos no desenvolvimento de tecnologias para ajudar amputados

Yang foi abordado em 2012 sobre o desenvolvimento de um implante nervoso que poderia ajudar os amputados por Edward Keefer, um neurocientista de negócios e CEO da Nerves, Incorporated. A dupla completou inúmeros ensaios clínicos bem sucedidos com amputados reais após receber financiamento da Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) do governo dos Estados Unidos.

De modo a comercializar a tecnologia, os investigadores também colaboraram com o departamento de Comercialização de Tecnologia da Universidade de Minnesota para criar uma empresa chamada Fasikl, que é uma peça sobre a palavra "fasikl", que descreve um feixe de fibras nervosas.

De acordo com Nguyen, é crucial que a tecnologia tenha por trás um grupo comercial para legar o impacto necessário às pessoas reais e eventualmente melhoremos a vida dos pacientes.

Criar nova tecnologia é excitante, mas se se estiver apenas a realizar investigação num laboratório, ninguém será realmente afetado. Desejamos participar em estudos clínicos na Universidade do Minnesota com esse intuito. Tive a honra de lidar com múltiplos pacientes humanos nos últimos três ou quatro anos. Quando sou capaz de ajudar alguém a mexer o dedo ou a fazer algo que anteriormente acreditava ser impossível, fico muito emocionado.

Disse Nguyen.

Este é mais um passo para alocar o desenvolvimento tecnológico ao serviço da saúde dos seres humanos. Aproximar mais a robótica às pessoas que sofrem de algum problema incapacitante.