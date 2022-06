Análise: Mini PC Beelink GTI11

Nunca um computador ultra-compacto, ou Mini PC, fez tanto sentido para servir de "computador fixo lá de casa". Quando a portabilidade não é importante, a utilização de um Mini PC traz vantagens a vários níveis, em comparação com uma torre.

Hoje trazemos a análise de um dos mais rápidos modelos de Mini PC que a Beelink oferece na sua montra, o Beelink GTI11.

Não é por ser um Mini PC que o Beelink GTI11 apresenta características mini. Muito pelo contrário.

Neste GTI11 poderá esperar um CPU Intel Core i5 da série 11, 16 GB de RAM DDR4, 500 GB de armazenamento interno numa drive SSD com NVMe, 2 portas LAN Gigabit, WiFi 6 e leitor biométrico! Sim, uma caixa tão compacta consegue albergar uma máquina de trabalho muito completa, rápida e competente para a esmagadora maioria das tarefas que se pretendem tirar de um computador doméstico.

As vantagens deste tipo de formato vão desde a facilidade de arrumação e organização (possibilidade de colocar atrás de um monitor na furação para suportes VESA), até à simplicidade de utilização, baixo consumo energético, preço equilibrado, possibilidade de transportar facilmente para outro local, entre outros.

Características Gerais

O Beelink GTI11 está disponível com o processador Intel Core i5-1135G7, com 16 GB de RAM DDR4 em Dual-Channel (possibilidade de upgrade) e com 500 GB de armazenamento SSD (possibilidade de upgrade ou acrescentar). À parte disso, tem uma GPU integrada Intel Iris Xe Graphics, Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, Dual LAN GBit (1 Gbit + 2,5 Gbit), sensor biométrico (para impressão digital) e traz o Windows 10 instalado, atualizável para Windows 11.

Quanto à expansão de RAM e armazenamento, tem 2 slots DDR4 e é fornecido com 2 módulos de 8 GB. No entanto, suporta até um máximo de 64 GB de RAM, utilizando para isso 2 módulos de 32 GB. Quanto ao armazenamento, além do módulo M.2 2280 de 500 GB fornecido, tem um outro slot M.2 2280 SATA, suportando até um máximo de 2 TB.

Tem ainda disponível uma baia para SSD 2,5", numa interface SATA interna.

A caixa inclui:

Mini PC Beelink GTI11

Adaptador de corrente 19V/3A 57W com ficha europeia

Suporte para adaptação VESA + parafusos

2 cabos HDMI (tamanhos diferentes)

Manual de instruções rápidas

Especificações completas CPU: Intel Core i5-1135G7 (2,4 GHz, burst 4,7 GHz)

Intel Core (2,4 GHz, burst 4,7 GHz) GPU: Intel Iris Xe Graphics

Intel Iris Xe Graphics RAM: 16 GB DDR4 (2 x 8 GB)

16 GB DDR4 (2 x 8 GB) ROM: 500 GB (Kingston SSD M.2 NVMe)

500 GB (Kingston SSD M.2 NVMe) Sistema operativo: Windows 10, upgrade para Windows 11 disponível

Windows 10, upgrade para Windows 11 disponível HDMI: 2.0

2.0 DisplayPort: 1.4

1.4 Wi-Fi: : 802.11ax Intel Wi-Fi 6 AX201

: 802.11ax Intel Wi-Fi 6 AX201 LAN: : Dual 2.5 Gbit

: Dual 2.5 Gbit Bluetooth : 5.0

: 5.0 USB: 4 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1 x USB Type-C

4 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1 x USB Type-C Áudio: jack 3,5 mm / HDMI 2.0 multichannel

jack 3,5 mm / HDMI 2.0 multichannel Dimensões e peso: 39 x 168 x 120 mm, 575 g

39 x 168 x 120 mm, 575 g Preço: 599 €

599 € Mais info

Design

O Mini PC Beelink GTI11 tem um design simplista e adequado ao propósito. A estrutura é em alumínio, com acrílico na tampa superior, onde está colocado o logótipo da marca com um LED verde integrado (power on) e o sensor biométrico na zona inferior direita.

Na zona frontal existe o botão Power (com LED) e o botão CLR CMOS, para restaurar as configurações da BIOS.

Quanto a interfaces de ligação, na parte frontal tem 2 portas USB A 3.0, jack para som e microfone, e uma porta USB C. Já na parte traseira, tem a ficha para alimentação, 2 portas LAN (Dual LAN), portas de vídeo HDMI e DisplayPort (suporta 2 monitores em simultâneo), 2 portas USB A 3.0 e 2 portas USB A 2.0. Ainda na traseira, na zona superior, existem as saídas de ar das 2 ventoinhas do dissipador.

Nas laterais existem apenas aberturas para permitir a circulação de ar, com perfurações dos 2 lados e a inscrição GI5 (de GTI Intel Core i5, pois também existe GR7 de GTI Ryzen 7). Na parte inferior tem apenas a inscrição do produto e número de série, a furação para o suporte adaptador VESA e pés de borracha.

Desempenho

Num computador com um preço que ronda os 600 €, já podemos considerar que podemos esperar um desempenho bom, adequado para a maioria das tarefas. O processador integrado no GTI11 é de baixo consumo, direcionado a computadores portáteis, e só assim é possível colocá-lo nesta caixa tão pequena, garantindo que não sobreaquece e que consegue um bom consumo energético.

Este GTI11 foi utilizado durante alguns dias, maioritariamente no browser (Google Chrome) mas também em edição de vídeo (Adobe Premiere Pro) e alguns jogos. Revelou-se capaz não só de ser bastante rápido em trabalho, mas também desempenho gráfico satisfatório em alguns jogos.

Relembro que estamos a falar de um CPU Intel da série 11, com velocidade de relógio máxima de 4,2 GHz, 16 de RAM DDR4 dual channel 3,2 GHz, gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics e drive SSD NVMe. Com isto, uma boa parte dos jogos com meia dúzia de anos deverão correr sem problemas

Foram ainda realizados vários benchmarks, para que possa ter um termo de comparação relativamente ao desempenho do seu computador.

3D Mark :

: Night Raid v1.1: 15028



Sky Diver v1.0: 12725



Time Spy v1.2: 1443

PCMark :

: PCMark 10: 4779



PCMark 10 Storage: 1722

Geekbench 5

CPU Benchmark: 1417/4792



Compute Benchmark: 14442

Crystal Disk Mark 8.0.4

Seq Q32T1 R/W: 2274,59 / 2043,84

Para os mais entusiastas, podem ainda contar com uma BIOS totalmente desbloqueada, apresentando até mais opções que algumas motherboards com BIOS destinadas a gaming/modding.

Veredicto

Se procura um computador essencialmente para trabalhar, mas não só, com boa parte das tecnologias atuais do mercado (e mais recentes no caso da conectividade), o Mini PC Beelink GTI11 é um computador a ter em conta. A vantagem de o poder colocar facilmente suspenso atrás de um monitor torna-o em algo muito prático e com grandes vantagens na arrumação. Um ponto positivo para o design.

O CPU Intel i5 da 11ª geração, com 16 GB de RAM dual-channel, drive SSD NVMe e boa tecnologia para comunicação e saída de vídeo, dão muita margem para utilização em diversos cenários. A placa gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics tem um desempenho muito satisfatório com jogos lançados há cerca de meia dúzia de anos, dispensando assim um computador com placa gráfica dedicada para jogar centenas de títulos de que tanto gosta. Vale a pena referir que suporta 3 monitores com resolução 4K em simultâneo, utilizando as portas HDMI, DisplayPort e USB C.

Em termos das interfaces de comunicação, as tecnologias disponibilizadas para o Wi-Fi (802.11ax AX201) e ethernet (1 Gbit + 2.5 Gbit) são muito bem-vindas e permitem garantir a continuidade de utilização ainda por largos anos. Acerca do sensor biométrico, funciona como esperado.

Permite fazer upgrades na memória e armazenamento com toda a facilidade. Embora tenha os 2 slots de RAM já ocupados (que podem passar de 2x 8GB para 2x 32GB), tem um socket M.2 SATA livre e uma ligação SATA com baia 2.5" também disponível.

Como referido, a BIOS está totalmente desbloqueada, dando muita margem para os entusiastas se entreterem.

Como aspeto menos positivo, aponto a prestação do dissipador ativo do CPU. Mesmo sendo ruidoso na velocidade máxima, o maior problema que identifico é a forma frequente como reage a variações de temperatura e, consequentemente, muda de velocidade. Ou seja, a ventoinha altera frequentemente de velocidade, entre 4 ou 5 velocidades, no decorrer de tarefas normais. Esperemos que seja um ponto a considerar num próximo upgrade da BIOS pela marca.

O Pplware agradece à Beelink cedência do Mini PC Beelink GTI11 para análise.

Beelink GTI11