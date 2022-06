Fuga duma prisão espacial em The Callisto Protocol

Os Striking Distance Studios em parceria com a KRAFTON, anunciaram o desenvolvimento de The Callisto Protocol, um survival de ficção que decorre na lua de Júpiter.

Com a ação a decorrer numa prisão espacial, venham conhecer um pouco mais acerca deste jogo, do criador de Dead Space.

Foi recentemente que os Striking Distance Studios anunciaram em parceria com a KRAFTON, o desenvolvimento do seu próximo jogo: The Callisto Protocol.

Trata-se de um jogo de sobrevivência de ficção cientifica que decorre num futuro algo distante (300 anos no futuro) e que coloca os jogadores numa prisão no Espaço. Mais precisamente na lua de Júpiter, Callisto.

Com autoria do criador de Dead Space, Glen Schofield, The Callisto Protocol está previsto ser lançado a 2 de dezembro, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC.

Segundo Schofield, The Callisto Protocol é um survival horror que consegue fundir por um lado, combate visceral e repleto de ação, com uma história profundamente humana, decorrendo num local futurista e de pura ficção cientifica, com um ambiente absolutamente aterrorizador.

Como já referi, a ação decorre na lua de Júpiter, Callisto no decorrer do ano de 2320. É uma altura em que a Humanidade já navega pela Galáxia e foi aí construída uma Prisão de Alta Segurança, chamada de Black Iron Prison. No entanto, a prisão esconde muito mais do que os seus prisioneiros e inadaptados. Existe um mistério profundo por detrás dela e de uma misteriosa companhia, a United Jupiter Company.

Os jogadores encarnam Jacob Lee (interpretado por Josh Duhamel), um piloto de carga que se encontra preso em Black Iron Prison. Quando alguns dos outros prisioneiros se começam a transformar em criaturas monstruosas, Jacob cedo descobre que terá de lutar e fugir para sobreviver. Pelo caminho vai descobrir que a prisão e o subsolo de Callisto escondem algo mais assustador ainda.

Com o horror a espalhar-se por todas as instalações, Jacob terá de adaptar constantemente as suas táticas de combate de forma a conseguir combater as criaturas que evoluem rapidamente e aprendem os seus comportamentos e padrões. Pelo caminho, terá de encontrar armas, ferramentas, equipamentos e desbloquear novas habilidades para conseguir escapar aos horrores da lua de Júpiter.

The Callisto Protocol vai apelas aos instintos de sobrevivência de cada jogador, injetando-lhes medo enquanto avançam pelas instalações infestadas.

Uma curiosidade reside no facto de Jacob contar com o apoio (não se sabe se permanente ou intermitente) de outra reclusa, interpretada por Karen Fukuhara, estrela da série The Boys.

“Como Game Director, não existe nada mais satisfatório levar os jogadores numa viagem aterrorizadora que permanecerá nas suas mentes muito depois de largarem os comandos da consola,” afirmou Glen Schofield, CEO da Striking Distance Studios. “Os Survival Horror Games têm sido a minha paixão desde sempre, e estou super excitado por tirar vantagem das capacidades das consolas mais recentes, para os poder levar ao próximo nível quando The Callisto Protocol for lançado mais tarde este ano.”

