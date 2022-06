Análise Vasco Translator M3: tradutor portátil para mais de 70 línguas

Viaja ou já viajou para o estrangeiro e teve vários problemas em entender os empregados de mesa, os avisos na estação de comboios, ou até mesmo, se em trabalho, as pessoas com quem vai negociar? Pois bem, se sim, o Vasco Translator M3 poderá ser um bom investimento e uma mais valia para as suas viagens.

Deixamos hoje a nossa análise a esta máquina capaz de traduzir mais de 70 línguas.

O Vasco Translator M3 é um dos principais produtos da Vasco Electronics, uma empresa internacional que opera desde 2008 com o objetivo de desenvolver tradutores e dicionários eletrónicos.

O que distingue este tradutor é o elevado número de línguas suportadas e a possibilidade de o poder levar para qualquer lugar (ou quase) do mundo sem ter custos adicionais.

Especificações Ecrã 240*320 QVGA 2.0" IPS Processador MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz RAM 1 GB ROM 16 GB Modem 4G WiFi 2.4 GHz Bateria 1700 mAh Tamanho 1.9 x 4.9 x 0.5 in (49 x 125 x 13mm) Peso 88 g Entrada para auriculares mini jack (3.5 mm) Entrada USB USB Tipo C

Na caixa

A caixa do Vasco Translator M3 é muito simples, mas também cuidada e contem:

Vasco Translator M3

Carregador USB-A para USB-C

Capa de silicone transparente para proteger o dispositivo

Pequena pulseira para prender o dispositivo ao pulso

Livro de instruções rápidas para começar

Livro de instruções de segurança

De facto, é de apreciar a inclusão da capa de silicone e da pulseira, sendo um dispositivo concebido para uso em viagens, estes são acessórios muito úteis.

Design do Vasco Translator M3

Quanto ao design, o Vasco Translator M3 é compacto e leve (88 gramas), fácil de transportar no bolso e tem 49 x 125 x 13 mm.

Na parte da frente encontramos o ecrã, um IPS QVGA de 2 polegadas de 240 x 320 pixels, e na parte inferior dois botões circulares que são usados principalmente para iniciar o reconhecimento de voz. Do lado direito há um botão duplo, que premindo a parte inferior volta para trás, e premindo a parte superior bloqueia e desbloqueia o dispositivo. Já no lado esquerdo tem os botões para ajustar o volume.

Abaixo está a porta de carregamento USB-C, uma entrada jack de 3,5 mm para usar auscultadores, o buraco para a pulseira e dois microfones. Também tem dois microfones adicionais no lado superior, uma escolha certamente adequada para permitir que dois interlocutores virados um para o outro aproveitem ao máximo o tradutor.

Tradução para mais de 70 línguas

Após ligar o Vasco Translator M3, um processo que demora entre 5 e 10 segundos, pode aceder imediatamente ao menu principal, onde as várias funções são listadas.

A primeira é a principal, nomeadamente a de tradutor de voz, onde tem um menu com duas bandeiras circulares e o idioma correspondente ao lado. Pode escolher os idiomas da enorme lista dos suportados e aceder ao relativo reconhecimento de voz premindo o botão circular correspondente na parte inferior.

A tradução nem sempre é imediata, por vezes demora alguns segundos a processar tudo, mas em qualquer caso, se não estiver em contextos particularmente agitados, não deverá ser um problema. Se deslizar com o dedo, pode também ver todo o histórico da conversa e reproduzir novamente todas as mensagens que lhe interessam.

A exatidão na tradução declarada pela empresa é de 96%, agora é difícil verificar tal valor para um aparelho que fala tantas línguas, mas de acordo com os testes por nós realizados, a exatidão é realmente elevada e na maioria dos casos satisfatória. Veja a lista de línguas disponíveis aqui, na zona das "Línguas".

Câmara do Vasco Translator M3

A segunda característica, igualmente interessante, é a que lhe permite traduzir texto através de uma fotografia. As especificações do sensor utilizado não são declaradas, mas embora não seja muito rápido na focalização, sai-se bastante bem, mesmo em ambientes de iluminação média com textos não muito grandes.

Não funciona perfeitamente com textos muito densos, tais como descrições longas e pequenas numa embalagem de um produto. Nesse caso, a câmara tem dificuldade em focar e o resultado não é ótimo.

Funcionalidades extra

No menu existem outras funções chamadas MultiTalk e TranslaCall.

A MultiTalk é uma funcionalidade que permite aceder a uma sessão com outros utilizadores de todo o mundo que usem o mesmo dispositivo. Na prática, poderá falar com pessoas que falam línguas diferentes e o Vasco Translator M3 traduzirá tudo em tempo real para lhe permitir comunicar através da sua língua nativa.

A função TranslaCall foi concebida para chamadas com interlocutores estrangeiros. Na prática é necessário utilizar o smartphone em modo altifalante e aproximar o Vasco Translator M3 para lhe permitir ouvir e traduzir o discurso em tempo real.

A ideia é certamente interessante, mas há necessidade da colaboração da outra pessoa, uma vez que o aparelho não é imediato e é preciso um pouco de paciência entre uma frase e outra.

Depois há ainda a possibilidade de aceder a uma série de lições em várias línguas. O dispositivo irá propor-lhe várias palavras com as suas traduções na língua escolhida. Há também um sistema que acompanha o progresso e funciona bastante bem, mas só parece útil para aprender algumas palavras, não para aprender realmente as noções básicas de uma língua.

Seja como for, é uma característica extra bem-vinda que também pode ser bastante divertida.

Veredito do Vasco Translator M3

O Vasco Translator M3 tem espaço para melhorias mas já é extremamente válido como é. Os seus pontos fortes são certamente o vasto suporte para muitas línguas e a presença de um SIM com tráfego ilimitado de Internet para trabalhar em quase 200 países - uma verdadeira comodidade para viajar considerando que os planos tarifários no estrangeiro nem sempre são baratos.

A empresa poderia pensar em sistemas de integração entre o tradutor e o smartphone, de modo a poder tirar partido da câmara e do ecrã do telemóvel, que são certamente mais eficientes, sem sobrecarregar o custo do tradutor. Afinal, estamos a falar de software baseado no Android, pelo que não deveria ser impossível.

Vasco Translator M3