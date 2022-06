O Oukitel WP19 é o mais recente smartphone lançado pela marca, ocupando assim mais uma posição de destaque no universo dos rugged phones. Além das certificações associadas que lhe garantem robustez, como IP68, IP69K e MIL-STD-810H, ainda vem com um enorme baterias de 21 mil mAh, cumprindo com outro requisito essencial destes modelos, que é uma elevada autonomia.

Agora, o Oukitel WP19 chega ao mercado por 329 €, em fase de pré-venda.

O Oukitel WP19 é um smartphone robusto está preparado para resistir a quedas na água, a jatos de água e até poderá mesmo ser usado dentro de água para captação de fotos. Além disso, poeiras, choques, quedas e embates, bem como grandes variações de temperatura serão também suportadas. Vem assim com os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

O ecrã tem 6,78" com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 90Hz. O processador que o equipa é um MediaTek Helio G95 4G e tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Virá com Android 12.

A câmara principal tem 64 MP com sensor Samsung S5K e uma abertura f/1.8. Tem ainda na traseira uma câmara macro de 2 MP e uma câmara de visão notura da Sony IMX350 de 20 MP.

A câmara de visão noturna permitirá captar fotos no escuro sem ruído e grande detalhe, mesmo em ambientes de breu total.

O smartphone Oukitel WP19 ainda de destaca pela enorme bateria. Segundo a fabricante, o Oukitel WP19 vem com uma bateria com capacidade de 21000 mAh.

Nos resultados disponibilizados, é garantido que o smartphone atingirá as 36 horas de reprodução de vídeo, 123 horas de reprodução de música, 122 horas de chamadas e 2252h de standby. Além dessa informação, é ainda avançado que o smartphone com 3 horas conseguirá carregar 80% da bateria, graças ao carregamento rápido de 33W.

Adicionalmente, há que referir que o Oukitel WP19 tem NFC, funcionalidades OTG, sensor de impressões digitais na lateral além de reconhecimento facial para desbloqueio.

O smartphone Oukitel WP19 já está disponível no mercado, por 424,72 € (utilizando o cupão de loja). No entanto, na promoção de lançamento a decorrer de 27 de junho a 1 de julho, poderá ser adquirido por apenas cerca de 329€ (utilizando o cupão adicional de $30).

Poderá ainda participar no passatempo, disponível na página do produto, onde serão sorteados 2 smartphones Oukitel WP19, 5 smartwatches e 30 earbuds TWS. Para participar, é só inscrever o email.

Oukitel WP19