China cria a memória mobile e portátil mais rápida do Mundo

O segmento tecnológico está em constante evolução e inovação. E esta é uma realidade que já não é novidade para ninguém. Como tal, espera-se que os vários componentes que hoje conhecemos, estejam mais modernizados em pouco tempo.

Assim, as mais recentes informações indicam que a China criou agora uma memória RAM mobile e para portáteis que é a mais rápida do mundo até ao momento. Trata-se então das LPDDR5X, LPDDR5 e DDR5 a 10 Gbps.

Criada a memória mobile e portátil mais rápida do mundo na China

Cada vez mais se tem falado das novas memórias DDR5, LPDDR5 e LPDDR5X. E agora a China recorreu a uma empresa 'pública' para criar a mais rápida memória mobile e para computadores portáteis que existe até agora em todo o mundo: as LPDDR5X, LPDDR5 e DDR5 a 10 Gbps.

A empresa em questão é a Innosilicon, sobre a qual já aqui falámos devido às suas placas gráficas. E assim, a empresa chinesa é então a primeira em todo o mundo a finalizar um projeto para memórias LPDDR5, LPDDR5X e DDR5 e também já conta com a verificação para a produção em massa.

Só por si, este já é um avanço importante, mas a fabricante chinesa mostra ainda o primeiro chip a atingir 10 Gbps de velocidade em todos os formatos IP descritos. Assim, tal significa que este chip é 17% mais rápido do que os melhores chips de memória atuais e apresenta uma latência 15% menor para este sistema.

Estes dados, assim como a velocidade, serão alcançados em diferentes nós de produção, nomeadamente no processo de 5 nm e 7 nm ou ainda 12 nm e 14 nm.

De acordo com as informações, a Innosilicon tem negócios com várias empresas de peso, como a Amazon, AMD, Microsoft, Qualcomm, AXA, ZTE, Rockchip, Allwinner, entre outras. Portanto, certamente que a marca chinesa tem algo maior em vista com esta criação.

Os detalhes sobre as memórias, indicam que estas incluem um pacote PHY e um controlador, o que faz com que os fabricantes e produtores destes chips DRAM demorem menos tempo a desenvolvê-los e envolvam também menos custos.

E este é mais um passo da China na direção da evolução significativa ao nível tecnológico.