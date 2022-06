Questão: Já pagou ou paga para ler notícias online?

Certamente que já lhe aconteceu querer ler uma determinada notícia num canal de comunicação, mas deparar-se com a informação de que essa mesma notícia é exclusiva para assinantes e/ou para quem pague para aceder. Normalmente, este sistema aplica-se a notícias exclusivas ou àquelas sobre temas mais pertinentes.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se já pagou ou paga para ler notícias online. Participe!

Já pagou ou paga para ler notícias online?

Nos dias que correm, o tradicional jornal em papel também partilha o seu espaço no mercado com a sua versão digital nas plataformas online No entanto, e por ser um serviço mais dinâmico, muitas empresas optam por bloquear determinadas notícias para que estas sejam acedidas exclusivamente por quem pague para as poder ler.

Por outro lado, e uma vez que o jornal em papel é um produto pago, os meios de comunicação também acabam por barrar algumas informações na via online que estão disponíveis para todos aqueles que comprem os jornais.

No entanto, um recente estudo levado a cabo pela Reuters Digital News Report, concluiu que apenas 12% dos portugueses pagam para terem acesso a notícias. Por sua vez, "os dados do inquérito indicam que o título mais subscrito em formato digital pelos portugueses é o Expresso (28,8%), seguido do Público (22,9%), Correio da Manhã (21,2%) e Jornal de Notícias (17,8%)".

Como tal, na nossa questão desta semana, queremos então que nos diga se já pagou ou paga para ler notícias online. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Já pagou ou paga para ler notícias online? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

