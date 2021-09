E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades nos novos Surface, da chegada oficial do Windows 11 já a 5 de outubro, de grandes avanços na MediaTek, e muito mais.

Com entrada direta no serviço Xbox Game Pass, Twelve Minutes é um jogo saído da mente e engenho de Luís António, um developer português que apresenta no seu currículo, trabalhos para as gigantes Rockstar Games e Ubisoft.

O jogo, descrito pelo próprio Luís como sendo um "Um thriller interativo sobre um homem preso num time loop", foi lançado no passado dia 19 de agosto e já tivemos oportunidade de o explorar. Venham conhecer um pouco de Twelve Minutes.

Setembro é, por norma, sinónimo de retoma da vida normal e, este ano, com um significado ainda maior, com muitas empresas a abrir novamente os seus escritórios. Ter um bom computador portátil, seja para aulas, seja para o trabalho, é cada vez mais uma exigência e hoje falamos de um que se destaca numa gama um pouco mais elevada: o Surface Laptop 4.

Venha conhecer melhor este computador portátil da Microsoft.

A Microsoft tem o seu novo Windows 11 em fase de testes, mostrando alterações profundas ao nível da interface, e novidades muito interessantes em termos de funcionalidades. Era esperado que a Microsoft disponibilizasse o novo sistema operativo de forma oficial no último trimestre do ano e agora já há data oficial.

O Windows 11 chega a 5 de outubro.

A MediaTek pode não ser a marca número 1 na escolha dos consumidores no que respeita aos SoC para smartphones. Mas não podemos negar de que a fabricante tem contribuído com vários chips que alimentam diversos telefones de várias gamas.

Sabemos agora que os processadores Dimensity 2000 estarão prestes a chegar, e que os smartphones que equipam devem custar cerca de 450 dólares. Além disso, com base nos diversos relatos, parece que o chip taiwanês vai abalar o mercado da Qualcomm.

A forma mais popular do turismo no espaço é feita através de frotas de aviões espaciais e foguetes. Contudo, esta pode vir a evoluir e tomar forma nos nossos ecrãs.

A empresa privada avatarin e a agência espacial japonesa JAXA estão a colaborar no projeto Space Avatar, que irá desenvolver mais uma "tecnologia avatar".

Há uma crescente tendência de as marcas começarem a desenvolver os seus próprios equipamentos, especialmente CPUs fora da arquitetura x86.

Segundo as informações, a Google é a mais recente empresa que se irá dedicar ao desenvolvimento dos próprios chips. Os detalhes indicam que a gigante tecnológica estará a projetar o seu SoC para a futura geração de computadores portáteis Chromebook de baixo consumo.

Com o Windows 11 na iminência de ser lançado ao mercado, as fabricantes começam a preparar as suas propostas já com esta novidade em vista. A ASUS realizou hoje um evento mundial onde abriu os horizontes para o novo sistema operativo da Microsoft.

Novos portáteis, monitores, periféricos, um desktop, um projetor e uma motherboard, vêm dar aos criadores de conteúdo possibilidades de melhorarem os fluxos de trabalho e inovações únicas.

A geração de energia e eletricidade é algo essencial para a preservação do ambiente. Contudo, as fontes tradicionais geram gases com efeito de estufa e, por isso, é essencial a descoberta de alternativas às mesmas.

Um novo dispositivo é capaz de converter qualquer tipo de movimento em eletricidade, desde o movimento corporal ao caminhar até à energia cinética do vento.

Foi em julho que Richard Branson viajou até ao espaço, num voo histórico, mas também polémico. Na altura, tudo pareceu ter corrido bem e a viagem foi, conforme foi explicado, a definição de sucesso. Agora, no entanto, a Virgin Galactic está sob investigação devido a um alegado percalço.

Até à conclusão da investigação, a empresa espacial não pode realizar missões na sua SpaceShipTwo.

Já ouviu falar no Beach Bot? A poluição das praias é uma enorme preocupação. A falta de civismo dos seres humanos leva a que facialmente o lixo/poluição vá parar ao mar afetando as mais diversas espécies.

Recentemente foi desenvolvido um robô capaz de apanhar beatas de cigarro na praia. Se o ajudar, ainda pode ganhar dinheiro. Vamos conhecer melhor o Beach Bot.

Se há uns anos a agricultura era, na sua maioria, garantida pela mão de obra disponível, agora, muitas das tarefas estão já otimizadas, através da introdução de elementos tecnológicos. O que ainda não é comum ver é um trator que não precisa de um agricultor para executar tarefas.

Pois bem, ele chegou!

O mercado dos smartphones está recheado de várias ofertas apelativas e com características direcionadas aos mais diversos interesses dos consumidores. No entanto, a segurança é cada vez mais um dos pontos procurados por quem pretende ter um equipamento de confiança.

Neste sentido, foi agora oficializado o NitroPhone 1. É caracterizado como sendo o smartphone Android mais seguro do mundo e tem toda a aprovação de Edward Snowden.

Segundo os alertas que têm vindo a ser dados por várias entidades, as alterações climáticas terão um impacto muito significativo no planeta. Uma das grandes consequências são os desastres naturais que, com o passar do tempo, tornar-se-ão mais frequentes e agressivos.

Por essa razão, a China enviará uma constelação de 36 satélites para a órbita baixa da Terra, para prever e monitorizar desastres naturais.