Cientistas criam dispositivo que converte movimento em eletricidade

A geração de energia e eletricidade é algo essencial para a preservação do ambiente. Contudo, as fontes tradicionais geram gases com efeito de estufa e, por isso, é essencial a descoberta de alternativas às mesmas.

Um novo dispositivo é capaz de converter qualquer tipo de movimento em eletricidade, desde o movimento corporal ao caminhar até à energia cinética do vento.

É motivo de celebração constatar que já existem inúmeros projetos direcionados a este problema. Um deles é este pequeno dispositivo, que converte movimento em eletricidade. Nunca é demais realçar que este pequeno dispositivo, macio e elástico, é capaz de desempenhar a sua função em locais mais húmidos e até mesmo dentro de água.

Dispositivo gera eletricidade a partir do movimento

A equipa de cientistas que desenvolveu o dispositivo trabalha para a Universidade Estatal da Carolina do Norte. No site da universidade, explicam em pormenor como funciona e os componentes que integra.

Nas experiências, tem apenas um impacto negativo: o poder. No entanto, os cientistas que desenvolvem este dispositivo afirmam ter encontrado uma forma de resolver o problema.

A energia mecânica, tal como a energia cinética do vento, ondas, movimento do corpo e vibrações dos motores, é abundante. Criamos um dispositivo que pode converter este tipo de movimento mecânico em eletricidade. E um dos seus atributos notáveis é que funciona perfeitamente bem debaixo de água.

Disse Michael Dickey, autor principal do projeto e professor de engenharia química e biomolecular na Universidade Estadual da Carolina do Norte.

A água presente no hidrogel contém sais dissolvidos chamados iões. Os iões montam-se na superfície do metal, o que pode induzir carga no metal. O aumento da sua área proporciona mais superfície para atrair carga. Isto gera eletricidade, que é captada por um fio ligado ao dispositivo.

Como o dispositivo é macio, qualquer movimento mecânico pode provocar a sua deformação, incluindo esmagamento, estiramento e torção. Isto torna-o versátil para a recolha de energia mecânica. Por exemplo, o hidrogel é suficientemente elástico para esticar até cinco vezes o seu comprimento original.

Explicou Dickey.

Recolha de energia das ondas do mar

Os primeiros testes do dispositivo geraram pouca energia elétrica. Mas, ao contrário de outros projetos semelhantes, eles foram capazes de funcionar debaixo de água. Os investigadores já têm dois projetos relacionados em curso sendo que o segundo avalia a forma como esta tecnologia poderia ser utilizada para recolher a energia das ondas do mar.