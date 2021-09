Falta de chips pode arrastar-se até 2023! Preocupações são muitas…

A pandemia por COVID-19 que vivemos tem impactos nas mais diferentes áreas da sociedade. Como temos vindo a acompanhar, a falta de chips (componentes eletrónicos) tem dificultado em muito a operação de várias empresas, e não são apenas afetadas as do ramo automóvel.

Empresas de telemóveis e de consolas de videojogos, de eletrodomésticos, etc, todas podem sofrer com a falta de chips que se poderá arrastar até 2023.

Escassez de chips afetam transição de carros a combustão para elétricos

Com a escassez de chips, são várias as marcas que podem aumentar o valor dos seus produtos. Além disso, há já marcas à procura de alternativas. Esta escassez não afeta apenas as fabricantes do segmento automóvel, estando também as tecnológicas com várias dificuldades.

De acordo com a TSF, a Peugeot, por exemplo, abandonou os velocímetros eletrónicos para voltar aos velhinhos ponteiros que marcam os quilómetros/hora. De referir também que esta é uma altura crítica, até porque estamos num período de transição de carros a combustão para elétricos.

Ouvido pela TSF, o presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, José Couto, admite que esperava ver o problema resolvido mais cedo, explicando que tem impacto...

Significativo em termos de planeamento de produção, dos investimentos que foram feitos e na entrada de novos projetos. Estamos muito preocupados, surpreendidos, a surpresa é má e estamos um pouco sem saber quais os efeitos reais que isto pode ter.

Considerando que em Portugal o setor dá trabalho a muitas pessoas, José Couto receia que este cenário possa ter consequências no emprego.

Isso é uma coisa que não queiramos que acontecesse, porque, de facto, estamos a falar de pessoas muito bem treinadas, muito competentes, com capacidades extraordinárias

Leia também...