Jogos grátis no PS Plus para setembro

Já são conhecidos os jogos que engrossam este mês de setembro a lista do catálogo do serviço da Sony Playstation, o Playstation Plus.

Venham conhecer quais os jogos que agora chegam ao PS Plus.

A Sony já divulgou os nomes dos jogos que serão acrescentados ao catálogo Playstation Plus neste mês de setembro. Como poderão ver mais abaixo, tratam-se de excelentes aquisições para quem ainda não os tenha experimentado.

Os jogos estarão disponíveis para transferência sem custos adicionais, entre os próximos dias 7 de setembro e 4 de outubro, para os jogadores com uma subscrição ativa do PlayStation Plus.

HITMAN 2

Quem não conhece o famoso Agente 47? Quem não conhece o famoso Hitman? Já com direito a duas entradas na 7ª Arte (filmes Hitman e Hitman: Agent 47), trata-se de uma das séries de jogos mais entusiasmantes dos últimos anos e que também mais tem evoluído na sua jogabilidade e inovação.

HITMAN 2, convida o jogador a viajar pelo planeta e perseguir alvos através de exóticos locais abertos à exploração e onde poderemos delinear as melhores estratégias para os abater.

A principal missão é eliminar o esquivo Shadow Client, mas tudo muda quando o Agente 47, fica a conhecer a real identidade do seu alvo e a verdade sobre o seu passado. Uma história de ação, suspense e drama através da qual HITMAN 2 apresenta novas formas de jogar, novos modos e funcionalidades, incluindo o novo modo Sniper Assassin que terá a primeira opção cooperativa da série.

Predator: Hunting Grounds

Outro nome sobejamente conhecido e que já tem um vasto historial, tanto no cinema como em videojogos. Predator: Hunting Grounds foi lançado no ano passado, e tivemos oportunidade de o experimentar quando saiu (ver aqui).

Trata-se e um shooter multijogador, onde o jogador tanto pode ser o Predador como vestir a pele de um soldado das forças especiais.

Se escolher ser um soldado (equipas de 4 jogadores), o jogador terá de completar missões antes que o Predador o encontre e chegar ao helicóptero para escapar. No entanto, se optar ser o Predador, o jogador terá de dar caça e eliminar os soldados tendo ao seu uso, todo o leque de armamento e gadgets alienígenas que conhecemos dos filmes e outros jogos.

Overcooked! All You Can Eat

Falemos agora de comida. Ou melhor de fazer comida. Overcooked! All You Can Eat incluí os dois jogos Overcooked! e Overcooked! 2. Adicionalmente, todo o conteúdo adicional também vem incluído.

Trata-se de uma versão remasterizada nesta edição definitiva, onde os jogos foram elevados a outro nível, com deslumbrantes visuais a 4K melhorados.

O jogador poderá desfrutar de centenas de níveis de caos culinário cooperativo em cozinhas progressivamente mais perigosas e obscuras, novos níveis e novo pandemónio. Os jogadores terão ao seu dispor vários modos de jogo, como uma campanha, modo de sobrevivência, de treino e de assistência – um exclusivo All You Can Eat! O modo de assistência oferece uma série de opções para permitir que o jogo seja menos frenético, incluindo receitas que duram mais tempo, tempos maiores para as rondas e a opção de saltar níveis.

Overcooked! All You Can Eat chega ao Playstation Plus para a PlayStation 5, sendo que o benefício não aplicável à versão Overcooked! All You Can Eat para a PlayStation 4.