HarmonyOS 2.0 chega aos 90 milhões de dispositivos (8 a cada segundo)

A Huawei apresentou em junho a sua gama mais recente de relógios inteligentes e tablets com o seu novo sistema operativo HarmonyOS 2. O HarmonyOS fornece uma linguagem comum para diferentes tipos de dispositivos, proporcionando aos utilizadores uma experiência mais conveniente, suave e segura.

De acordo com informações recentes, o HarmonyOS 2.0 já é usado por mais de 90 milhões de dispositivos (8 novos dispositivos a cada segundo).

Huawei quer o HarmonyOS 2.0 em 300 milhões de dispositivos (este ano)

A Huawei estabeleceu uma meta ambiciosa para o HarmonyOS 2.0 - atingir 300 milhões de dispositivos até o final do ano. Este é um número muito ambicioso, mas não parece impossível, pois o novo sistema operativo está a ter um crescimento de adoção bastante rápido.

De relembrar que em junho já tinha 10 milhões de utilizadores, tendo chegado aos 70 milhões no final de agosto. E poucos dias chegou aos 20 milhões de utilizadores. Contas feitas, neste momento já há mais de 90 milhões de dispositivos com esta nova versão do sistema operativo.

De referir que este sistema operativo utiliza uma tecnologia distribuída para satisfazer as diferentes necessidades de todo o tipo de dispositivos com um único sistema, permitindo uma implementação flexível.

Mas como é que a Huawei conseguiu 20 milhões de dispositivos com HarmonyOS 2.0 em menos de uma semana? A empresa não revelou uma análise dos novos dispositivos HarmonyOS em comparação com os convertidos do Android, mas é expectável que a maioria desses 20 milhões são dispositivos mais antigos e por isso estão a mudar para o Harmony.

Para os programadores, o HarmonyOS permite o desenvolvimento multiplataforma e a implantação multi-dispositivo de aplicações, tornando a criação de aplicações através de dispositivos mais fácil do que nunca.