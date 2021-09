Xiaomi ultrapassou a Apple no mercado geral de smartwatches, mas não no produto premium

A Xiaomi tem um variado leque de pulseiras de desporto, smartwatches e outras bandas de fitness que estão englobadas no chamado mercado genérico de smartwatches. Pois bem, foi precisamente neste mercado que a empresa chinesa ultrapassou a Apple. O Apple Watch continua a liderar, destacado, no mercado dos smartwatches premium, mas no mercado geral, por pouco e na véspera do lançamento do novo produto, foi ultrapassado.

A Xiaomi no mercado geral de dispositivos vestíveis de pulso conseguiu alcançar um número invejável. Contudo, cai para meio da tabela nos produtos de alta qualidade.

Xiaomi passa a Apple no mercado geral de pulseiras e relógios

Um relatório de análise de vendas no segmento tecnológico refere que a Xiaomi ultrapassou a Apple no mercado de smartwatch durante o segundo trimestre - embora por pouco. Isso deixou a Xiaomi no primeiro lugar, a Apple na segunda posição ainda à frente da Huawei e Fitbit, com a Samsung em último lugar.

Segundo os dados deste relatório, a Xiaomi terá vendido 8 milhões de dispositivos durante o segundo trimestre, contra 7,9 milhões de relógios Apple. Para valorizar o seu mercado, a Xiaomi valeu-se do lançamento da Mi Smart Band 6. Os utilizadores Apple abrandaram as compras para esperar o lançamento do Apple Watch Series 7 que sai neste outono.

A Xiaomi ultrapassou a Apple para se tornar o principal fornecedor de pulseiras vestíveis no segundo trimestre de 2021. O desempenho da Xiaomi foi impulsionado pelo lançamento da Mi Smart Band 6, apesar da Índia, um dos baluartes da Xiaomi, não estar na lista de lançamento global inicial.

Conforme se pode ler no relatório da Canalys.

Mercado dos smartwatches Premium ainda é dominado pela Apple

A Apple não tem pulseiras a 30 euros, ou até menos. Nem smartwatches na casa dos 50 a 100 euros. Este mercado é o forte da Xiaomi, por exemplo. Se o foco estiver no mercado premium aí os números são outros.

A Canalys avaliou estes números, mas separou o que chama de “bandas básicas”, como os modelos Fitbit e Xiaomi de baixo custo, dos smartwatches mais sofisticados. A Apple continua a liderar este último mercado, com uma participação de mercado de 31,1% - sem nenhuma outra marca a conseguir chegar próximo.

Conforme podemos ver na tabela Premium, todas as outras marcas têm uma quota de mercado de apenas um dígito. A Huawei está em segundo lugar com 9% do mercado, a Garmin detém 7,6%, a Samsung 7% e a Xiaomi fica-se pelos 5,7%. A liderança da Apple provavelmente deve-se em parte ao seu foco em recursos de saúde, onde o ECG é um dos principais trunfos.

Além disso, o próprio software do Apple Watch, assim como o ecossistema que o acompanha, são um forte incentivo à sua aquisição.