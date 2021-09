Apple Watch Series 7 terá, supostamente, um stock limitado para o lançamento

Já se falou bastante, na linha do rumor, sobre o Apple Watch Series 7. Novos sensores, novo ecrã, novo design e mais abrangência na sua ação. Contudo, a procura poderá ser substancialmente maior que a capacidade de oferta na data de lançamento. Há já analistas que apostam num stock limitado.

Segundo tudo indica, o smartwatch da Apple será apresentado dentro de dias, junto com o iPhone 13, mas terá entregas mais lentas.

Provavelmente, esta versão do Apple Watch terá um brilho maior que as anteriores. Não é difícil de perceber a razão. Atualmente há mais de 100 milhões de Apple Watches ativos, cada vez é um gadget de desejo e está a fazer crescer um mercado global de marcas que apostam neste segmento. Portanto, a Apple está a apostar forte neste relógio.

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, a Apple enfrentará problemas na entrega dos Apple Watch derivado a obstáculos ocorridos na produção recente.

Uma keynote que será igual, mas com novidades diferentes

A keynote mais importante da Apple acontecerá este mês e tem como ícone o iPhone 13. Contudo, quem deverá aparecer com muitas novidades é o Apple Watch Series 7.

Relatórios recentes do Nikkei e da Bloomberg revelaram que os fornecedores da Apple tiveram problemas de produção devido ao novo design. Em particular, há uma nova técnica de laminação para o ecrã e uma caixa com bordas planas, conforme o design mais recente do iPhones e iPad (Air e Pro). No entanto, a dificuldade encontra-se essencialmente no ecrã.

Assim, segundo as informações, a Apple terá concordado que os fornecedores fizessem uma pausa na produção para tentar encontrar uma nova maneira de acelerar o processo.

Portanto, isso poderá explicar a razão de no dia de lançamento não existir um grande stock do Apple Watch Series 7.

Novos tamanhos que estarão a abrandar o fabrico

Conforme já havíamos referido, os indícios dizem-nos que o Apple Watch Series 7 estará disponível em 41 e 45 mm. Em comparação, o modelo existente é oferecido em 40 e 44 mm.

Apesar de se falar nos sensores de leitura da glicemia, da temperatura da pele e da tensão arterial, o novo smartwatch da Apple poderá nada trazer destas tecnologias.

Espera-se um novo processador, melhoramento nos sensores já existentes e mais mostradores e complicações. Assim, a empresa de Cupertino empurra para 2022 as novidades mais esperadas no segmento da saúde e bem-estar.

