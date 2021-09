Nova tecnologia japonesa permitirá visitas espaciais remotas

A forma mais popular do turismo no espaço é feita através de frotas de aviões espaciais e foguetes. Contudo, esta pode vir a evoluir e tomar forma nos nossos ecrãs.

A empresa privada avatarin e a agência espacial japonesa JAXA estão a colaborar no projeto Space Avatar, que irá desenvolver mais uma "tecnologia avatar".

Em novembro do ano passado, a avatarin e a JAXA realizaram com sucesso uma demonstração tecnológica em que um avatar espacial acessível ao público foi utilizado para comunicar com astronautas a bordo do módulo experimental japonês "KIBO" na Estação Espacial Internacional (EEI). Com base nesse sucesso, o "Space Avatar" visa agora desenvolver e expandir as suas tecnologias com a colaboração da Escola de Engenharia da Universidade de Tóquio.

Objetivos do projeto Space Avatar

As duas empresas que estão envolvidas dizem que a tecnologia permitirá "viagens espaciais remotas, assistência de trabalho remoto, e experiências com temas espaciais remotos".

Viagem espacial remota

Um serviço que permite aos clientes na Terra acederem a avatares espaciais focados na comunicação, implantados na EEI e noutros ambientes do espaço exterior. Para implementar este plano, a parceria irá aproveitar a tecnologia para desenvolver um avatar espacial que será implantado na EEI e controlado remotamente a partir da Terra, com uma capacidade adicional para se mover livremente dentro da instalação espacial.

Este plano será promovido sob o lema "Espaço para todos", com a esperança de democratizar a era das viagens espaciais comerciais que está a ser rapidamente desenvolvida por empresas espaciais privadas como a Virgin Galactic e a Blue Origin.

Assistência ao trabalho remoto

"O objetivo deste serviço é aumentar a eficiência do trabalho dos astronautas e facilitar a entrega do trabalho", explicou JAXA na sua declaração. Para este fim, a parceria irá desenvolver dois tipos de avatares espaciais - um para comunicação remota e outro para tarefas que requerem mãos de avatares de alta precisão.

Experiências com temas espaciais remotos

Utilizarão a tecnologia robótica da avatarin para visitas remotas nas instalações da JAXA, numa tentativa de promover o "interesse na exploração espacial". A JAXA e a avatarin esperam em breve realizar uma demonstração da sua tecnologia de visitas remotas no museu espacial localizado no Centro Espacial Tanegashima, o maior complexo de lançamento de foguetões do Japão. E, seguidamente, avançar para a EEI.

Turismo no espaço em dia

Tudo isto vem no meio dos recentes lançamentos tripulados que mostram tecnologias que permitiriam aos turistas espaciais ricos uma rápida viagem ao espaço. A 20 de julho, Jeff Bezos voou sobre a Linha Kármán a bordo do New Shepard, um dos foguetes da companhia espacial Blue Origin. No entanto, Richard Branson antecedeu-se e chegou ao espaço a 11 de julho, a bordo da nave espacial SpaceShipTwo.

Com bilhetes para os serviços de ambas as empresas a custar mais de 200 mil dólares cada, os avatares espaciais da JAXA e da avatarin são, sem dúvida, a única tecnologia que pode verdadeiramente reivindicar a democratização das viagens espaciais a curto prazo.