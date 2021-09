Zona RA: Não quer ter esta app no seu smartphone Samsung? Saiba como ocultar

Os smartphones Samsung vêm equipados com diversas aplicações móveis já pré-instaladas, mas que podem ser facilmente removidas. No entanto, há um conjunto de apps do sistema que, mesmo que não use, é obrigado a conviver com elas.

Um destes casos é a app Zona RA que permite ao utilizador combinar as funcionalidades da câmara com a realidade aumentada. Mas se não usa e não quer ter mais uma app a atrapalhar no seu smartphone Samsung, saiba como se pode ver livre dela.

O que é esta app da Samsung?

As apps de realidade aumentada são já bastante comuns no universo dos smartphones. A Samsung, mesmo, começou por introduzir na sua câmara a funcionalidade Rabiscos AR. Entretanto, essa funcionalidade evoluiu e hoje existe a Zona RA que conta com um ícone de aplicação, na gaveta de aplicações.

A Zona RA integra agora os Rabiscos AR, o estúdio de Emoji, a câmara emoji, os autocolantes e ainda os Deco Pic. Tudo animações que colocam o utilizador a interagir com a realidade aumentada através da câmara.

Estas funcionalidades são muito interessantes do ponto de vista da tecnologia que empregam e dos resultados conseguidos. Mas, em termos práticos, servem exatamente para quê? E quem é que as usa com frequência? É provável que muitos utilizadores nem sequer nunca tenham passado por estas opções.

Como eliminar a app Zona RA?

Sendo esta uma aplicação do sistema, não a vai conseguir eliminar, como não consegue eliminar a app Rádio, Bixby, Mensagens ou Os Meus Ficheiros. No entanto, é possível deixar de a ver na lista de aplicações.

Ter um smartphone com as apps organizadas é meio caminho andado para uma utilização rápida e produtiva, algo que pode ficar prejudicado quando existem muitos ícones de apps que não utiliza e nem sequer sabe para que funcionam.

Se pretende então ocultar, no seu smartphone Samsung, a app Zona RA, deverá começar por abri-la e aceder às suas Definições na roda dentada. Depois basta desativar a primeira opção Adic. Zona RA ao ecrã Aplicações.

Automaticamente a app desaparece da lista de aplicações, mas vai poder usá-la sempre que desejar. Ao aceder à app Câmara do smartphone, continuará a ter em Mais a opção Zona RA pronta a ser utilizada sem qualquer restrição.