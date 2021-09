A aposta da Microsoft no seu hardware tem levado a marca a lançar novas versões todos os anos. Os Surface são já conhecidos e uma referência única no mercado, mostrando o que o mercado deverá ter como base para as suas propostas.

Com versões bem conhecidas, estes computadores querem conquistar o mercado e são um elemento muito importante para a marca. Agora, com as novas versões prestes a chegar, a Microsoft tem novidades. Para isso anunciou um novo evento para o dia 22 de setembro com novidades e surpresas.

Todos conhecem os Surface da Microsoft e o seu peso no mercado e para a Microsoft. Estes híbridos têm conquistado o mercado e são uma referência que todos acompanham como exemplos para o que as marcas associadas podem oferecer.

Espera-se que todos os anos surjam novas propostas, com os diferentes modelos a serem renovados, não apenas no que toca ao hardware e até ao design. A Microsoft tem seguido esta linha de lançamento e assim são esperadas novidades.

A confirmar este momento, a Microsoft lançou agora um convite para todos conhecerem novidades e o que está a ser preparado. Será no próximo dia 22 de setembro e nesse dia tudo o que foi preparado nos últimos meses será conhecido.

Nesse mesmo dia será certamente conhecido mais sobre a próxima novidade no campo dos sistemas operativos. O Windows 11 deverá também ser uma presença forte, com novidades a serem apresentadas, certamente. Será a preparação para a chegada do dia 5 de outubro.

É certo que vamos conhecer o sucessor do Surface Duo, a nova versão do Surface Book 3 e até o refrescar da linha Surface Pro. Espera-se novidades no campo dos SoC ARM e muito mais para a renovação esperada destes computadores.

Este será um evento importante para a Microsoft, uma vez que renovará toda a linha Surface e mostrar as novidades. Espera-se que a Microsoft mostre máquinas de topo e que vão controlar o mercado, sendo o padrão para muitos.