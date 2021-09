Algo que a Huawei se pode orgulhar é de ter uma forte comunidade de utilizadores. Estes são fortes apoiantes da marca e integram os seus produtos em todo o espectro do ecossistema que foi sendo criado ao longo dos anos.

Para reforçar essa união com os consumidores, a Huawei apresenta no mercado português a nova aplicação My Huawei, uma plataforma que dá acesso às últimas notícias, onde se pode participar em atividades e concursos da comunidade, encontrar apoio oficial e, comunicar diretamente com outros consumidores para tirar dúvidas ou pedir opiniões.

A My Huawei é uma versão atualizada e melhorada da aplicação já existente Suporte da Huawei, que conta ainda com a integração da comunidade oficial Huawei e da loja online da marca. Através desta os utilizadores podem obter dicas e informações de serviços e produtos disponíveis .

Pode ainda ter acesso às experiências de outros consumidores sobre vários produtos e ainda, aceder a serviços de apoio necessários e comprar os seus dispositivos Huawei preferidos.

A aplicação My Huawei está disponível para download desde Maio, sendo que muitos utilizadores Huawei já contam com esta aplicação no seu telemóvel à data de hoje, uma vez que a mesma foi atualizada automaticamente para todos os que têm a funcionalidade de atualização de aplicações automática ativada na Huawei AppGallery.

A aplicação My Huawei integra estas diferentes secções:

Home: Aqui os utilizadores podem encontrar os últimos lançamentos , informações sobre campanhas e ainda oportunidades de participar em concursos a decorrer na Comunidade;

Loja Online : Onde os utilizadores vão poder navegar entre as diversas categorias de dispositivos Huawei e adicionar ao carrinho todos os dispositivos que quiserem adquirir, beneficiando dos descontos únicos da loja Online da Huawei.

: Onde os utilizadores vão poder navegar entre as diversas categorias de dispositivos Huawei e adicionar ao carrinho todos os dispositivos que quiserem adquirir, beneficiando dos descontos únicos da loja Online da Huawei. Comunidade: Esta área integra, como o próprio nome indica, a Comunidade Huawei e permite aos utilizadores comunicarem e interagirem uns com os outros, acederem às mais recentes notícias sobre a marca, acederem à comunidade de fotografias partilhadas por outros utilizadores e ainda participar nas atividades a decorrer;

Suporte: Nesta página, os utilizadores podem encontrar toda a informação necessária sobre o seu dispositivo e ainda recorrer aos serviços oficiais de pós-venda da marca, incluindo diagnósticos inteligentes, possíveis resoluções de problemas, informação sobre serviços disponíveis, como agendamento de reparações e manuais, vantagens e ainda serviço de assistência online.

Minha Conta: Por último, os utilizadores podem aceder e encontrar todos os dados e conteúdos da aplicação associados ao seu perfil, como o carrinho de compras, informações sobre encomendas efetuadas e ainda os cupões disponíveis para utilizar na loja online.

O objetivo da marca é facilitar o acesso a todas as informações da marca de forma mais rápida e num único local. De agora em diante, não são necessárias várias aplicações para encontrar informação sobre a mesma, pois tudo o que os utilizadores precisam está concentrado na aplicação My Huawei.