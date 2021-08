Setembro é, por norma, sinónimo de retoma da vida normal e, este ano, com um significado ainda maior, com muitas empresas a abrir novamente os seus escritórios. Ter um bom computador portátil, seja para aulas, seja para o trabalho, é cada vez mais uma exigência e hoje falamos de um que se destaca numa gama um pouco mais elevada: o Surface Laptop 4.

Venha conhecer melhor este computador portátil da Microsoft.

O Surface Laptop 4 não é das opções mais robustas e com melhor desempenho presente no portefólio da Microsoft, mas não deixa de ser uma solução poderosa, que alia o bom desempenho, ao conforto e conveniência de utilização.

Trata-se de um computador portátil ideal para estudantes com necessidade de utilização de software mais robusto, para criativos, e para qualquer trabalhador que necessite de uma máquina rápida e com autonomia para um dia inteiro de trabalho.

Design e construção

O Surface Laptop 4 é construído em alumínio e está disponível nas cores platina e preto mate. O modelo de 13,5" (nas imagens) tem disponível uma versão platina com a parte do teclado revestida em Alcantara. Em termos de dimensões e peso, o computador de 13,5" mede 308 mm × 223 mm × 14,5 mm e pesa 1,265 g (alcantara) ou 1,288 g. Já o modelo de 15" mede 339,5 mm × 244 mm × 14,7 mm e pesa 1,542 g.

O ecrã, em qualquer um dos tamanhos, tem tecnologia PixelSense e ambos apresentam informação no formato 3:2. O modelo de 15" tem resolução de 2496 x 1664 píxeis e o outro modelo de 2256 x 1504 píxeis. Ambos são táteis e suportam caneta para Surface.

O teclado em termos visuais e de escrita é muito semelhante ao que podemos encontrar nos Surfaces Pro e Go, no entanto, com a robustez exigida para um portátil.

Na frente, por cima do ecrã, existe o sistema de autenticação facial Windows Hello e uma câmara HD 720p f2.0 para vídeo-chamadas. Inclui, além disso, dois microfones e altifalantes frontais em stereo com Dolby Atmos.

Como botões físicos apresenta também o botão de controlo de volume e outro para ligar e desligar. Tem como interfaces de ligação uma porta USB-A e uma porta USB-C. Inclui ligação para ficha de áudio de 3,5 mm e uma porta Surface Connect. O Surface Laptop 4 tem Wi-Fi 6, compatível com 802.11ax e Bluetooth 5.0.

Desempenho do Surface Laptop 4

Há que começar por referir que o Surface Laptop 4 está disponível em diferentes versões. O modelo de 13,5" está disponível com três processadores diferentes:

Intel Core i5-1135G7 de 11.ª Geração (em teste)

Intel Core i7-1185G7 de 11.ª Geração

AMD Ryzen 5 4680U Mobile com Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (6 núcleos)

O modelo de 15 polegadas, oferece duas opções:

Intel Core i7-1185G7 de 11.ª Geração

AMD Ryzen 7 4980U Mobile com Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 núcleos)

As versões Intel podem ser encontradas com SSD de 256 GB, 512 GB ou 1 TB para armazenamento.

Nos testes, foram utilizados dois softwares de edição de vídeo e foto, os Adobe Premier Pro CC e PhotoShop CC. Em ambos, não existe nenhum problema de fluidez a relatar. Assim, é fácil concluir que esta é uma máquina ideal para os cenários relatados, e eventualmente para ações que requeiram ainda maior desempenho.

Autonomia

O computador é carregado via Surface Connect, como aliás todos os modelos da marca. O modelo que tivemos oportunidade de testar foi capaz de atingir perto de 13 horas de utilização.

Fica aquém das 17,5 horas prometidas, no entanto, é um valor muito bom para um computador portátil que se pretende utilizar essencialmente como máquina de trabalho.

Em resumo: o Microsoft Surface Laptop 4

O Surface Laptop 4 destaca-se desde logo pelo facto de ser um computador elegante e o acabamento em alcantara confere-lhe um maior conforto. O teclado, por sua vez, proporciona uma escrita agradável.

O ecrã tem um brilho e uma reprodução de cores de grande qualidade, sendo ideal para trabalhar, mas também para ver filmes e séries. No entanto, este ecrã não acompanhou a evolução da concorrência e apresenta molduras demasiado largas.

Há ainda como ponto menos positivo o facto de o computador apenas ter duas portas USB (A e C), limitando a ligação de periféricos, e (quase) obrigando à compra de um hub, por forma a garantir uma maior versatilidade no momento do trabalho.

A autonomia para mais do que 8 horas de trabalho, a reprodução de som e o próprio desempenho têm que ser encarados como os fatores mais positivos deste computador portátil.

O Microsoft Surface Laptop 4 está disponível a partir de 1 149 €. O Pplware agradece à Microsoft a cedência do Surface Laptop 4 para testes.