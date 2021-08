Como o maior serviço de streaming de música da Internet, o Spotify tem sabido reinventar-se e trazer novidades. Claro que os utilizadores agradecem estas melhorias e procuram explorá-las ao máximo para seu proveito.

Uma dessas melhorias veio com a renovação das notificações dentro do Spotify. São agora a forma de receber alertas de novas músicas e por isso importa saber como configurar e usar esta área das apps móveis deste serviço.

Quem usa o Spotify sabe que pode marcar os artistas como favoritos com um simples toque. Esta alarga-se também ao novo foco do Spotify, os podcasts, que são já tratados de forma igual e cada vez mais interessantes.

Assim, interessa saber quando cada um destes artistas e criadores de conteúdos lançam novidades. Desta forma direta podemos chegar às novidades rapidamente e no momento em que são lançadas dentro do Spotify. Assim, interessa configurar bem as configurações para cada tipo.

Comecem por abrir, na interface principal do Spotify, na roda dentada que está no campo superior direito do ecrã. Aqui dentro, devem descer até perto do final onde encontram a opção Notificações. Selecionem e acedam ao interior desta área.

É aqui que têm disponíveis todas as possibilidades de alertas que o Spotify dá aos utilizadores. Estas abrangem desde as novas músicas até a ofertas e promoções do serviço. Claro que estão presentes notificações para novos episódios de podcasts e alertas de informações de artistas.

Cada uma destas entradas pode ser ativada ou desativada, dependendo se o utilizador quer ou não receber um alerta. Para as que ativar, poderá realizar uma configuração específica, ligando ou desligando os alertas por push ou email.

Depois de ativado, vão receber notificações diretamente onde escolheram, seja por push e/ou por email. Para além disso podem sempre consultar o que foi apresentado diretamente dentro da app do Spotify.

Ao abrirem a app deste serviço de streaming, encontram no topo um símbolo de um sino. Ao carregarem abrem a área de notificações, onde podem ter acesso ao histórico de alertas que foram enviados ao utilizador ao longo do tempo.

Ativem esta opção, configurem-na de forma perfeita e vão certamente agradecer todos os alertas que receberem. As novidades não vão parar e recebem-nas assim no momento em que tudo chegar ao Spotify.