Todos os utilizadores dos sistemas operativos da Microsoft aguardam a chegada do Windows 11. O novo sistema promete uma verdadeira revolução na interface do Windows, ao que se vão somar melhorias globais em várias áreas e até em várias apps.

Com alguma confusão recente, muitos pensam que os seus computadores podem ficar fora do acesso a esta nova versão. A Microsoft parece querer ajudar agora os utilizadores e vai dar uma informação útil. Vai indicar se estes suportam ou não o Windows 11.

O final da semana passada foi próspero em novidade e problemas associados ao Windows 11. A parte mais importante foi mesmo o suporte que veio para alguns processadores Intel de 7.ª geração, ainda que a primeira geração da linha ZEN vai mesmo ficar de fora do suporte oficial.

Afinal tudo parecia estar alinhado com a possibilidade de instalar o sistema manualmente, com recurso aos ISOs. O pior veio depois com a possibilidade destes PCs acabarem sem atualizações e sem nenhumas correções de segurança essenciais.

A Microsoft parece apostada a ajudar os utilizadores e, por isso, está agora a apresentar uma nova informação aos utilizadores. Quer indicar sempre que um PC tiver as especificações necessárias para poder instalar o Windows 11, diretamente e sem complicações.

Do que foi mostrado no Reddit, e confirmado por outros utilizadores, está a surgir uma notificação com as atualizações. Esta revela aos utilizadores se os seus equipamentos podem ter acesso ao Windows 11 e se os recursos presentes são suficientes para o instalar.

Esta notificação tem surgido aos utilizadores que estão no canal Release Preview. Isso mostra que a Microsoft deverá estar prestes a lançar esta versão do Windows 11, colocando-o quase pronto a ser lançado na sua forma final para os utilizadores.

O ritmo a que o Windows 11 está a ser desenvolvido mostra o empenho da Microsoft nesta sua nova proposta. A data prevista para o seu lançamento estará próxima e isso leva a que tudo se prepara para chegar ao máximo de utilizadores.