NitroPhone 1: o telefone Android “mais seguro do mundo” aprovado por Edward Snowden

O mercado dos smartphones está recheado de várias ofertas apelativas e com características direcionadas aos mais diversos interesses dos consumidores. No entanto, a segurança é cada vez mais um dos pontos procurados por quem pretende ter um equipamento de confiança.

Neste sentido, foi agora oficializado o NitroPhone 1. É caracterizado como sendo o smartphone Android mais seguro do mundo e tem toda a aprovação de Edward Snowden.

Chegou o Android mais seguro do mundo

A Nitrokey é uma empresa Alemã destinada ao desenvolvimento de produto que garantam a segurança da vida digital dos utilizadores. Neste sentido, a marca oficializou agora o seu NitroPhone 1 que, de acordo com as informações, é focado na segurança e na privacidade, contando ainda com um hardware robusto.

Segundo a empresa, este é o smartphone Android mais seguro do planeta. É baseado no Google Pixel 4a e conta com o sistema operativo GrapheneOS. Na página de venda do produto, pode ler-se o seguinte:

O NitroPhone combina segurança, privacidade e facilidade de uso com um hardware moderno. É baseado no Pixel 4a e GrapheneOS de alta qualidade, o Android mais robusto para profissionais. Consiga controlo total do seu smartphone sem Google nem Apple!

O telefone aprovado por Snowden

Para convencer os mais céticos, o NitroPhone 1 tem toda a aprovação de Edward Snowden, o analista de sistemas e ex-administrador de sistemas da CIA que divulgou vários detalhes confidenciais e que é conhecido sobretudo pela sua luta por liberdade, segurança e privacidade online. De acordo com Snowden:

Se eu estivesse a configurar um smartphone hoje, usaria o GrapheneOS do Daniel Micay como sistema operativo de base. Dessoldaria os microfones.

Quanto ao hardware, o NitroPhone 1 traz um ecrã de 5,81 polegadas com resolução Full HD+, processador Snapdragon 730G, 6GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. No que respeita às câmaras traz apenas um sensor de 12.2 MP na traseira e uma câmara de selfies de 8 MP.

O ponto forte é sem dúvida o sistema operativo GrapheneOS, uma plataforma com proteção reforçada contra ataques sofisticados e boot verificado que garante que o sistema não foi modificado. Para além disso, está também configurado para fechar automaticamente algumas apps do Android depois de abertas por um determinado período de tempo.

Um outro detalhe é que o sistema 'embaralha' os números quando o utilizador insere o PIN de desbloqueio, de forma a evitar que terceiros tentem decifrar o código.

Especificações:

Ecrã OLED de 5,8 polegadas com resolução FHD+

Processador Snapdragon 730G

GPU Adreno 618

6 GB de RAM

128 GB de armazenamento interno

Câmara frontal de 8 MP (f/2.0)

Câmara traseira de 12.2 MP (f/1.7)

Leitor digital traseiro, NFC, Bluetooth 5.0 e porta P2 para auriculares

Bateria de 3.140 mAh com suporte a carregamento rápido de 18W

Dimensões: 144 x 69,4 x 9,2 mm

Peso: 143g

Proteção contra spyware e exploits zero-day

Android substancialmente reforçado para garantir alta segurança (por exemplo, aplicações nativas reforçadas, libc, malloc, rede de ferramentas de compilação, kernel, acesso ao sistema de ficheiros, WebView)

Todas as aplicações são alteradas para proteger contra apps modificadas maliciosas

Navegador robusto, WebView e visualizador de PDF

Distribuição rápida de atualizações de segurança

Proteção contra exploits por via aérea, através do isolamento baseband de rádio do processador através do IOMMU e opção de modo only-LTE para reduzir significativamente a amplitude dos ataques

Possibilidade de remoção física de todos os microfones

Proteção da privacidade: sem rastreio e sem Google

Nenhuma integração de serviços de nuvem ou Google Play por padrão, tudo sob o controlo do utilizador. O utilizador pode instalar na mesma os serviços originais do Google Play nas apps sandbox, sem privilégios especiais. Esta nova abordagem leva a uma melhor compatibilidade do que reimplementações incompletas como microG, enquanto proporciona uma maior segurança. Para já este aspeto ainda está em desenvolvimento e algumas apps podem não funcionar como esperado

Proteção de rastreio: as apps não podem aceder ao IMEI e número de série do equipamento, nem aos números de série do cartão SIM, ID do assinante, endereço MAC, entre outros

Conexão MAC aleatória impede o rastreio por detetores Wi-Fi próximos

Firewall: as permissões de rede granular e sensores, como GPS, alternam para cada dispositivo

Por padrão, traz indicadores de câmara ativa, microfone e localização

Facilidade de uso para todos

Sem bloatware. É um sistema minimalista seguro com poucas apps por padrão. Mas os utilizadores podem instalar apps adicionais manualmente

Backups automáticos criptografados de ponta a ponta para USB ou para qualquer armazenamento em nuvem, como Nextcloud

No que respeita ao preço, o NitroPhone 1 está à venda por 630 euros, com custo de envio de 8€ para qualquer país, exceto a Alemanha onde vai desde 6€. A empresa estima que o prazo de entrega seja de até 10 dias úteis. Para o pagamento são aceites os métodos PayPal, Bitcoin, cartão de crédito ou transferência bancária para residentes na Europa.