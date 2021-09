Chegamos ao futuro e os tratores já têm condução autónoma

Se há uns anos a agricultura era, na sua maioria, garantida pela mão de obra disponível, agora, muitas das tarefas estão já otimizadas, através da introdução de elementos tecnológicos. O que ainda não é comum ver é um trator que não precisa de um agricultor para executar tarefas.

Pois bem, ele chegou!

A tecnologia chegou à agricultura há algum tempo. Com ela, a indústria viu muitas das suas tarefas automatizadas e, consequentemente, facilitadas. Então, como o caminho se faz caminhando, o desenvolvimento de novas tecnologias não parou.

Exemplo disso é a John Deere – uma gigante de maquinaria agrícola – que adquiriu uma empresa de tratores autónomos. Esta aquisição poderá marcar uma nova estratégia para o futuro do trabalho agrícola, por envolver um dos elementos mais tradicionais: o trator.

A aposta da John Deere na empresa de tratores autónomos custou-lhe 250 milhões de dólares. A Bear Flag Robotics, fundada em 2017, completou uma tecnologia que transforma um trator num veículo autónomo. De tal forma, que é capaz de executar tarefas sozinho.

A John Deere vê a autonomia como um importante passo em frente ao permitir que os agricultores alavanquem os seus recursos, estrategicamente, para alimentar o mundo e criar operações mais sustentáveis e rentáveis.

Disse Jahmy Hindman, o chefe de tecnologia da John Deere.

As duas empresas começaram a trabalhar juntas em 2019, aquando do programa Startup Collaborator da John Deere. Esta iniciativa promovia a melhoria do trabalho, através da parceria com startups que possuíssem tecnologias que acrescentassem valor aos consumidores da John Deere.

Desde então, a Bear Flag Robotics implementou, com sucesso, a sua solução autónoma num número limitado de explorações agrícolas, nos Estados Unidos da América.

A John Deere e Bear Flag são altamente complementares, tanto do ponto de vista tecnológico, como de missão […] Esperamos trabalhar em conjunto com o objetivo final de ajudar os agricultores a alcançar os melhores resultados possíveis através de tecnologia avançada, como a autonomia.

Disse Dan Leibfried, diretor de automação e autonomia da John Deere.

Os tratores desenvolvidos pela Bear Flag Robotics têm a capacidade de gestão remota, permitindo uma comunicação constante e simultânea com os seus semelhantes, ainda que esses estejam em diferentes quintas ou explorações agrícolas.

Além disso, estão preparados para “assegurar que quaisquer problemas são imediatamente comunicados ao operador”, bem como para se adaptar às necessidades do agricultor.