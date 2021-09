MediaTek continua em 1.º no mercado global de chips para smartphone à frente da Qualcomm

Vamos ser claros e referir desde já que a MediaTek não é a fabricante de chips preferida dos utilizadores. De acordo com os dados por nós recolhidos em fevereiro deste ano, apenas 1% dos nossos leitores escolheu a marca taiwanesa como sendo a melhor deste segmento. Já a clara preferência caiu para o lado da Qualcomm.

Mas as recentes informações mostram que a MediaTek continua a liderar o primeiro lugar do mercado global de chips para smartphones.

MediaTek lidera o mercado dos chips para smartphone

Desde o terceiro trimestre de 2020 que a MediaTek assumiu a liderança do mercado de processadores para smartphones. Este posto era, até então, ocupado pela norte-americana Qualcomm que, até ao momento, ainda não o conseguiu recuperar.

Segundo os recentes dados apurados pelos analistas da CounterPoint Research, a fabricante taiwanesa mantém-se líder deste segmento. A MediaTek conquista assim 38% de participação de mercado até ao segundo trimestre de 2021. Este valor é 3% a mais do obtido pela marca no primeiro trimestre e 13% acima do conquistado no mesmo período de 2020.

De acordo com os especialistas, o SoC Dimensity 700 dominou o segmento de equipamentos 5G. Por sua vez, os processadores Helio P35 e Helio G80 foram nº 1 no mercado 4G LTE.

A Qualcomm agarra o segundo lugar do mercado com 32% neste segundo trimestre, 3% acima do trimestre anterior e 4% a mais face ao mesmo período do ano passado.

O terceiro lugar é ocupado pela Apple com 15% de participação, uma queda de 2% em comparação com o trimestre anterior. No entanto aumentou 2% relativamente ao segundo trimestre de 2020.

A Samsung não recebe medalhas e consegue o quarto lugar com 7% de quota de mercado neste segundo trimestre. Este é um valor 2% inferior ao trimestre anterior e 6% abaixo do ano passado.

Esta manutenção de liderança da MediaTek poderá não ser uma surpresa. A fabricante continua a lançar chips interessantes para o mercado, como os Dimensity 920 e 810 para smartphones 5G acessíveis.

No entanto, a grande surpresa deve chegar no primeiro semestre de 2022 com a chegada do Dimensity 2000. Isto porque, de acordo com as informações, este SoC irá abalar os chips topo de gama da rival Qualcomm.