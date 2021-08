SoC MediaTek Dimensity 2000 está a chegar e pode abalar o mercado da Qualcomm

A MediaTek pode não ser a marca número 1 na escolha dos consumidores no que respeita aos SoC para smartphones. Mas não podemos negar de que a fabricante tem contribuído com vários chips que alimentam diversos telefones de várias gamas.

Sabemos agora que os processadores Dimensity 2000 estarão prestes a chegar, e que os smartphones que equipam devem custar cerca de 450 dólares. Além disso, com base nos diversos relatos, parece que o chip taiwanês vai abalar o mercado da Qualcomm.

Há cerca de duas semanas, a MediaTek anunciou dois novos modelos para o seu catálogo de SoCs. Tratam-se dos processadores Dimensity 920 e 810 destinados aos smartphones 5G acessíveis.

Mas a fabricante de Taiwan não se fica por aqui e já está a definir o próximo passo no seu caminho.

SoC MediaTek Dimensity 2000 pode chegar em breve

Há cerca de um mês a MediaTek revelou ao mundo o seu último relatório financeiro. E, ao mesmo tempo, a empresa anunciou que em breve lançará um SoC 5G topo de gama até ao final deste ano.

De acordo com alguns relatos, este próximo chip será o Dimensity 2000 e poderá ser lançado oficialmente no final de 2021. Mas as informações avançam ainda que o primeiro smartphone equipado com este processador não chegará ao mercado no primeiro semestre de 2022.

Quanto ao valor, as fontes indicam que os equipamentos com o MediaTek Dimensity 2000 vão rondar os 3.000 yuans, cerca de 463 dólares (~393 euros).

Assim, à primeira vista, tudo indica que este chip vai competir com o Qualcomm Snapdragon 870. No entanto, parece que o modelo da taiwanesa vai oferecer um desempenho muito superior ao da rival.

Chip pode ter forte impacto no mercado da Qualcomm

Segundo alguns detalhes, o CPU do Dimensity 2000 estará ao mesmo nível da próxima geração Snapdragon 898. Mas há também quem garanta que o chip da MediaTek vai mesmo conseguir ser superior a este modelo da Qualcomm. Para além disso, é referido também que o Dimensity 2000 será mais barato do que o Snapdragon 898.

Já no que respeita à sua GPU, os detalhes indicam que o SoC taiwanês será mais potente do que o topo de gama Snapdragon 888, ao mesmo tempo que oferece um melhor consumo. Em suma, os analistas acreditam que este novo chip da MediaTek vai ter um forte impacto no mercado da Qualcomm.

Quando às especificações, é referido que o Dimensity 2000 será baseado na arquitetura Cortex X2 e A9. Já a GPU terá uma arquitetura G79 e o chip será construído no processo de fabrico de 4nm da conterrânea TSMC. As fontes garantem também que a duração da bateria será uma grande surpresa.