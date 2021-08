MediaTek anuncia os novos SoC Dimensity para smartphones 5G acessíveis

A MediaTek anunciou nesta quarta-feira os seus novos SoC Dimensity 920 e Dimensity 810, que estão projetados para smartphones compatíveis com a tecnologia 5G, mas a preços mais acessíveis.

Esta é assim a resposta da fabricante de Taiwan à evolução da disponibilidade da rede ultra rápida nos quatro cantos do mundo.

A taiwanesa MadiaTek anunciou oficialmente nesta quarta-feira (11), os seus novos SoC Dimensity 920 e Dimensity 810 destinados aos smartphones 5G acessíveis.

Mediatek Dimensity 920

Este modelo conta com um processador com 4 núcleos Cortex-A78 que conseguem atingir uma velocidade máxima de 2,50 GHz e um Cortex-A55 de 4 núcleos capaz de 2,00 GHz. Já os gráficos ficam a cargo do chip ARM Mali-G68.

As fabricantes podem usá-lo com uma memória LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1 ou memória LPDDR4X com armazenamento UFS 2.2 e 5G Dual SIM. Suporta ainda sensores de fotografia de até 108 MP ou configurações de câmara traseira quadrupla. Conta também com suporte para a conectividade WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.2 e ainda o MediaTek HyperEngine 3.0 para que o utilizador tenha uma melhor experiência de jogo.

Segundo os dados divulgados, ao nível do desempenho, este SoC é 9% mais rápido do que o seu antecessor Dimensity 900. Pode saber mais sobre o MediaTek Dimensity 920, fabricado num processo de 6nm da TSMC, aqui.

MediaTek Dimensity 810

O outro modelo anunciado para fabricante de Taiwan foi o Dimensity 810. Este SoC conta com 4 núcleos Cortex-A76 de até 2,40 GHz, 4 núcleos Cortex-A55 e gráficos ARM Mali-G57 MC2.

Este SoC é um modelo inferior ao Dimensity 920, no entanto conta com suporte a ecrãs com resolução 2520 x 1080 pixéis com taxa de atualização de 120 Hz. É compatível com memória LPDDR4X a 2.133 MHz e armazenamento UFS 2.2. Suporta ainda sensores de fotografia de até 64 MP ou câmara tripla de 64 MP + 16 MP + 16 MP.

Também é fabricado no processo de 6nm da TSMC e, segundo a MediaTek, consegue um desempenho 20% superior comparativamente ao Dimensity 800. A fabricante refere ainda que este SoC visa redefinir as experiências convencionais dos smartphones 5G com tecnologia de ponta. Pode saber mais sobre o MediaTek Dimensity 810 aqui.