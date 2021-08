Sucessor do Snapdragon 888 terá um desempenho 20% superior, diz rumor

O poderoso SoC Snapdragon 888 da Qualcomm chegou no final do ano passado e equipa atualmente os mais potentes smartphones do mercado. Mas a empresa norte-americana não se fica por aqui e já está a preparar os próximos chips.

De acordo com as recentes informações divulgadas, os primeiros testes já realizados ao processador Snapdragon 895/898 mostram que este novo chip consegue oferecer um desempenho 20% superior ao atual flagship da Qualcomm.

Os SoC Snapdragon são dos mais procurados pelas fabricantes de smartphones, por serem chips verdadeiramente poderosos. O modelo Snapdragon 888 é o atual topo de gama, mas no forno já se encontram os seus sucessores. E de acordo com as últimas informações os novos chips serão mesmo umas verdadeiras máquinas!

Snapdragon 895/898 terá um desempenho 20% superior

Os recentes rumores com origem na China indicam que já foram realizados os primeiros testes às amostras do sucessor do Snapdragon 888. E segundo as informações, o novo Snapdragon, que será 895 ou 898, uma vez que ainda não há certezas sobre o nome, terá uma melhoria de desempenho na ordem dos 20% em comparação com o seu antecessor.

As amostras terão sido realizadas a chips produzidos num processo de fabrico de 4nm da Samsung, com número de modelo SM8450. E caso se confirmem, estes dados são bastante interessantes e importantes para quem pensa adquirir futuramente um smartphone topo de gama.

No entanto parece que há outros aspetos que não melhoraram assim tanto. E segundo outros detalhes revelados, parece que os próximos SoC Qualcomm Snapdragon também aquecem um bocadinho mais do que o desejado.

Obviamente que, sendo este um primeiro teste, é natural que os dados possam não ser exatamente viáveis. Neste sentido temos que aguardar por mais informações que nos deem mais detalhes sobre o desempenho, o nome e outros pormenores acerca deste novo SoC. E como os primeiros modelos devem ser entregues aos clientes em novembro ou dezembro, possivelmente nessa altura haverá mais novidades concretas.