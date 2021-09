ASUS anuncia novos computadores portáteis e desktop já prontos para o Windows 11

Com o Windows 11 na eminência de ser lançado ao mercado, as fabricantes começam a preparar as suas propostas já com esta novidade em vista. A ASUS realizou hoje um evento mundial onde abriu os horizontes para o novo sistema operativo da Microsoft.

Novos portáteis, monitores, periféricos, um desktop, um projetor e uma motherboard, vêm dar aos criadores de conteúdo possibilidades de melhorarem os fluxos de trabalho e inovações únicas.

Para oferecer uma vasta gama de possibilidades aos profissionais, a ASUS continua a desenvolver parcerias fortes. Enquanto parceiro-chave há vários anos, a NVIDIA entrega as placas gráficas NVIDIA RTX bem como o melhor suporte com o NVIDIA Studio — incluindo melhorias de aplicações, Studio drivers dedicados e funcionalidades exclusivas como NVIDIA Broadcast e Omniverse.

Todos os novos modelos de computadores portáteis e desktop apresentados terão o Windows 11, ou serão elegíveis para uma atualização gratuita quando o novo sistema operativo estiver disponível.

O nosso ADN é feito de inovação e temos orgulho em tornar as nossas melhores ideias realidade. O novo line up fornece experiências incríveis para criadores, feitas por criadores, para transformar imaginação em realidade

| Samson Hu, co-CEO da ASUS

Os novos ASUS Zenbook, Vivobook e gama ProArt Studiobook vão inspirar os produtores de conteúdo com o seu poder e desempenho. Juntamente com a capacidade de atualizar para o Windows 11, os utilizadores vão experienciar novos níveis de produtividade e criatividade

| Corroborou Nicole Dezen, Vice-Presidente e parceiro de vendas de dispositivos da Microsoft Corp.

As novidades da ASUS

ProArt Station PD5 : O ASUS ProArt Station PD5 é um desktop com processador Intel Core i9 de 11ª geração de alto desempenho e placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 ou A2000. Inclui funcionalidades de design intuitivas, incluindo indicadores LED ASUS Lumiwiz™, uma baía para o disco de encaixe fácil e ainda um protetor para o botão de ligar/desligar para evitar toques acidentais, garantindo fluxos de trabalho suaves e uma produtividade superior.

: O ASUS ProArt Station PD5 é um desktop com processador Intel Core i9 de 11ª geração de alto desempenho e placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 ou A2000. Inclui funcionalidades de design intuitivas, incluindo indicadores LED ASUS Lumiwiz™, uma baía para o disco de encaixe fácil e ainda um protetor para o botão de ligar/desligar para evitar toques acidentais, garantindo fluxos de trabalho suaves e uma produtividade superior. Monitor ASUS ProArt OLED PA32DC : O ProArt OLED PA32DC é o primeiro monitor OLED do mundo com um calibrador automático. Tem um painel OLED Stripe RGB puro de 4K (3840x2160) HDR de 31,5 polegadas, que oferece uma relação de contraste de 1.000.000:1 e VESA DisplayHDR™ 400 True Black.

: O ProArt OLED PA32DC é o primeiro monitor OLED do mundo com um calibrador automático. Tem um painel OLED Stripe RGB puro de 4K (3840x2160) HDR de 31,5 polegadas, que oferece uma relação de contraste de 1.000.000:1 e VESA DisplayHDR™ 400 True Black. ProArt X570-Creator WiFi: Esta é uma motherboard para gerir cargas de trabalho “multi-threaded”, como modelagem 3D, renderização, texturização, pós-produção e descodificação. A placa emprega 14+2 “power stages” e um design de arrefecimento passivo completo, que inclui dissipadores de calor nas VRM para manter as temperaturas baixas durante tarefas pesadas, bem como um PCH que reduz ainda mais o ruído.

Projetor ProArt A1 : Tem uma fonte de luz LED de 3.000-lúmen com tempo de vida de 30 000 horas e possui 98% sRGB e Rec. Ampla gama de 709 cores para imagens FHD de qualidade. Para realçar ainda mais as imagens, também fornece correção de keystone em quatro cantos e 2D e uma relação de zoom de 1,2X para grandes projeções em espaços fechados.

: Tem uma fonte de luz LED de 3.000-lúmen com tempo de vida de 30 000 horas e possui 98% sRGB e Rec. Ampla gama de 709 cores para imagens FHD de qualidade. Para realçar ainda mais as imagens, também fornece correção de keystone em quatro cantos e 2D e uma relação de zoom de 1,2X para grandes projeções em espaços fechados. ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600, W5600) : vem com um AMD Ryzen da série 5000 (W5600) ou CPU de workstation Intel® Xeon® da 3ª Geração (W7600). O poder de processamento gráfico 3D, de nível profissional, é alimentado por uma NVIDIA RTX A2000 (W5600) ou A5000 (W7600). Um ecrã 4K OLED HDR 16:10 de 16 polegadas oferece 100% de gama de cores DCI-P3, certificações PANTONE® e Calman, precisão de cores Delta-E < 2 calibrada da fábrica e acreditação VESA DisplayHDR™ 500 True Black.

: vem com um AMD Ryzen da série 5000 (W5600) ou CPU de workstation Intel® Xeon® da 3ª Geração (W7600). O poder de processamento gráfico 3D, de nível profissional, é alimentado por uma NVIDIA RTX A2000 (W5600) ou A5000 (W7600). Um ecrã 4K OLED HDR 16:10 de 16 polegadas oferece 100% de gama de cores DCI-P3, certificações PANTONE® e Calman, precisão de cores Delta-E < 2 calibrada da fábrica e acreditação VESA DisplayHDR™ 500 True Black. ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) : O ProArt Studiobook 16 OLED aproveita os AMD Ryzen da série 5000 (H5600) ou Intel Core™ i9 (H7600) e a NVIDIA GeForce RTX 3070 (H5600) ou 3060 (H7600). Para uma grande estabilidade de drivers, o portátil possui drivers NVIDIA Studio para garantir desempenho máximo, fiabilidade sólida e ampla compatibilidade de software. Tem ainda um ecrã 4K OLED HDR 16:10 de 16 polegadas que oferece uma gama de cores de 100% DCI-P3, certificações PANTONE e Calman, juntamente com precisão de cores Delta-E < 2 calibrada de fábrica e certificação VESA DisplayHDR 500 True Black.

: O ProArt Studiobook 16 OLED aproveita os AMD Ryzen da série 5000 (H5600) ou Intel Core™ i9 (H7600) e a NVIDIA GeForce RTX 3070 (H5600) ou 3060 (H7600). Para uma grande estabilidade de drivers, o portátil possui drivers NVIDIA Studio para garantir desempenho máximo, fiabilidade sólida e ampla compatibilidade de software. Tem ainda um ecrã 4K OLED HDR 16:10 de 16 polegadas que oferece uma gama de cores de 100% DCI-P3, certificações PANTONE e Calman, juntamente com precisão de cores Delta-E < 2 calibrada de fábrica e certificação VESA DisplayHDR 500 True Black. Rato ProArt MD300 e Tapete de rato ProArt PS201 : O rato ProArt MD300 é o primeiro rato ASUS com suporte para ASUS Dial, para ajustes de configuração rápidos e precisos. Tem uma roda de scroll lateral e vários botões, incluindo um grande botão central independente, com switches para gaming.

: O rato ProArt MD300 é o primeiro rato ASUS com suporte para ASUS Dial, para ajustes de configuração rápidos e precisos. Tem uma roda de scroll lateral e vários botões, incluindo um grande botão central independente, com switches para gaming. Monitor ProArt PA147CDV: O monitor portátil ASUS ProArt PA147CDV de 32:9, Calman Verified, aumenta a produtividade, emparelhando-se com um portátil para expandir o espaço de ecrã.

Computadores ASUS ZenBook : da linha ZenBook foram dados a conhecer os Zenbook 14X OLED e Zenbook 14 Flip OLED e Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582)

: da linha ZenBook foram dados a conhecer os Zenbook 14X OLED e Zenbook 14 Flip OLED e Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) Computadores ASUS Vivobook : outras duas propostas, com diversos modelos são Vivobook Pro 14/15 OLED (M3401, M3500, K3400, K3500) e Vivobook Pro 14X/16X OLED (M7400, M7600, N7400, N7600).

: outras duas propostas, com diversos modelos são Vivobook Pro 14/15 OLED (M3401, M3500, K3400, K3500) e Vivobook Pro 14X/16X OLED (M7400, M7600, N7400, N7600). ExpertBook B5 OLED e ExpertBook B5 Flip OLED : O tradicional ASUS ExpertBook B5 OLED e o versátil ExpertBook B5 Flip OLED foram construídos para dar mais estilo ao mundo empresarial.

: O tradicional ASUS ExpertBook B5 OLED e o versátil ExpertBook B5 Flip OLED foram construídos para dar mais estilo ao mundo empresarial. ZenScreen OLED MQ13AH e MQ16AH: e finalmente o primeiro monitor portátil OLED de 13 polegadas do mundo, apresenta uma elevada relação de contraste de 1.000.000: 1, 100% com cobertura de gama de cores DCI-P3, HDR10 e precisão Delta E <2, para detalhes de cor impressionantes. Um modelo maior de 15,6 polegadas, ASUS ZenScreen OLED MQ16AH, também estará disponível.

Os preços e datas de lançamento de todos estes produtos ainda não são conhecidas, ficaremos atentos e curiosos para testar algumas destas tecnologias.