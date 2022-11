E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de diversos avanços na exploração espacial, na estreia do Wi-Fi 7 no SoC da MediaTek, do lançamento do realme 10, analisámos o Logitech MX Master 3S, e muito mais.

O Telescópio Espacial Hubble continua a ser um dos equipamentos que mais novidades nos mostra do Universo. Como tal, a Agência Espacial Europeia (ESA) revelou uma nova imagem do Telescópio Hubble. Falamos da fotografia da galáxia NGC 7038.

Esta galáxia, que está a 220 milhões de anos-luz da Terra, tem uma estrutura espiral muito particular, até algo hipnótica. Além disso, os cientistas usam a NGC 7038 como chave para calibrar os métodos de medição de distâncias no Universo.

Apesar de ser uma tecnologia recente e com uma implementação a crescer, o 5G tem ainda espaço para ser melhorado, como a Samsung acabou de provar. A gigante coreana estabeleceu um novo recorde e garantiu assim que a sua tecnologia está no topo.

Este foi um teste que revelou que é ainda possível aumentar as velocidades desta tecnologia 5G num futuro próximo. Ainda mais importante, e como resultado destes resultados, ficou provado que estas velocidades podem ser obtidas a longa distância.

A MediaTek continua ainda a ser vista com alguma desconfiança por parte de uma fatia de consumidores. Certamente que estarão desatentos quanto à qualidade dos novos processadores da fabricante que têm chegado ao mercado. Mas mais que isso, a MediaTek, depois de ter estado a trabalhar durante anos apenas em soluções para as gamas baixas e médias, hoje apresenta os seus chips dedicados ao segmento de topo... que em testes de benchmark ultrapassam mesmo o desempenho dos Snapdragon.

A empresa acaba de lançar o seu Dimensity 9200 que se assume como o primeiro SoC para smartphones com suporte para Wi-Fi 7.

A LG tem contribuído ao longo dos anos para o desenvolvimento dos ecrãs dos inúmeros dispositivos tecnológicos. Agora, em mais um avanço importante para o segmento, a sul-coreana apresentou aquele que é o primeiro ecrã de alta resolução que além de flexível, pode ser estivado até 20%.

Este ecrã Stretchable a cores é de 12" e pode ser esticado até às 14".

Os cientistas, médicos e investigadores estão constantemente à procura de novos métodos para facilitar a deteção de tumores e cancros. No que diz respeito ao cancro, nos últimos anos têm aparecido várias soluções interessantes.

Numa investigação conjunta de investigadores britânicos, espanhóis e norte-americanos, descobriu-se que a proteína TLR2, poderá ser a solução para a diminuição de mortes por cancro do pulmão.

Está a decorrer no Egipto a COP 27, a conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Países de todo o mundo estão unidos para debater os desafios e criar metas que, pelo menos, atrasem a destruição do planeta. Uma das primeiras conclusões que saiu desta conferência foi de que, em 193 países que no passado se comprometeram com novas metas climáticas, apenas 26 cumpriram.

A França foi uma das que ficou de fora e foi agora anunciado que o país irá implementar uma lei que obriga a que todos os parques de estacionamento com mais de 80 lugares, sejam cobertos por painéis solares.

Hoje, a Boston Dynamics, empresa de robótica responsável por um dos mais populares robôs, o Spot, pertence ao grupo Hyundai. A fabricante automóvel tem vindo a inovar em muitas frentes e um dos seus objetivos passa pelo "progresso para a humanidade", com a robótica como pilar.

A evolução deste e dos outros robôs tem sido enorme e a sua utilidade tem sido crescente no próprio futuro da mobilidade.

A realme acabou de lançar o seu novo smartphone de gama média, mesmo a tempo do Natal. O realme 10 surge como uma proposta no universo Android, com preços que variam entre os 218 € e os 208 € dependendo da versão escolhida.

Mas o que tem este smartphone para oferecer?

Antes mesmo de nascer, Ayla Bashir uniu médicos dos Estados Unidos da América (EUA) e do Canadá para se tratar de uma doença genética rara que causou a morte de duas das suas irmãs.

Ainda há muita investigação pela frente, mas estas são boas notícias.

Já estivemos mais longe daqueles cenários distópicos, altamente avançados em termos tecnológicos, que deixam qualquer um a temer o futuro. Agora, um novo projeto envolve o desenvolvimento de robôs controlados por Realidade Virtual (RV) para serem utilizados na guerra, controlados por médicos e enfermeiros.

Estes robôs preparados para a linha da frente da guerra poderão ser um game changer.

Os estúdios Warner Bros Games Montréal, lançaram recentemente Gotham Knights, um novo jogo sobre o Universo de Batman, no qual o Homem Morcego não é o principal protagonista.

Neste novo jogo de ação, decorrendo na cidade de Gotham, os novos heróis são a "família" de Batman que após a sua morte, ficam com a tarefa de proteger a cidade da corrupção e crime que a invadiram.

O jogo, que rompe com alguns conceitos tradicionais de jogos de Batman, já foi experimentado por nós e podem ler de seguida o que achámos da tarefa de proteger Gotham City mas, sem o Homem-Morcego.

Venham ver...

A Intel passou por uma fase difícil há algum tempo, mas nos últimos anos tem conseguido reverter a situação a seu favor. Como tal, a empresa californiana está a trabalhar a todo o vapor para ganhar terreno importante no segmento tecnológico.

Para isso, a gigante tecnológica anunciou recentemente a sua nova linha de processadores profissionais Xeon Max, os primeiros com memória HBM que trazem ainda uma melhoria energética. Para termos uma ideia, estes chips prometem consumir até 68% menos energia do que os da AMD.

O MX Master 3S da Logitech tem governado várias classificações com um conforto imbatível e uma produtividade sem fios. Este rato traz maior sensibilidade e cliques mais silenciosos, quando comparado com uma vasta gama de outros ratos muito utilizados. Apesar de não ser adequado para todas as mãos devido ao seu tamanho, este rato conta com uma construção e funcionalidades bastante interessantes.

Depois de duas semanas de utilização, deixamos a nossa análise ao MX Master 3S da Logitech.