A Apple sempre se focou de forma muito direta nas questões de privacidade e segurança dos utilizadores. Esta sua prerrogativa tem sido um dos argumentos para a escolha deste ecossistema, com vantagens óbvias para ambas as partes.

Ainda que seja uma preocupação constante, ficou já provado que a Apple tem algumas lacunas nesta área e agora a empresa está a ser chamada à sua responsabilidade. Um utilizador colocou a Apple em tribunal depois de ser provado que as configurações de privacidade não impedem o iPhone de monitorizar os utilizadores.

Apple tem mais caso a decorrerem tribunal

A base deste novo processo em tribunal vem contrariar o que tem sido uma das maiores ideias da Apple nos últimos anos. A empresa tem feito alarde de todas as medidas e proteções que tem em prática no campo da privacidade e proteção dos seus utilizadores.

Ainda assim, e como foi mostrado já antes, a Apple estará a recolher informações dos utilizadores, mesmo que estes decidam o contrário. Ao alterar as configurações de privacidade, o iPhone e o iOS ignoram esta decisão e mantêm a recolha e o envio de dados específicos do utilizador.

Problema com a privacidade no iPhone é sério

Esta descoberta foi feita no iOS 14, mas os investigadores de segurança garantem estar presente na mais recente versão deste sistema do iPhone. A avaliação foi feita em várias apps da Apple e todas revelaram esta situação, ainda que com diferentes níveis de recolha de informação.

No caso da App Store, ficou provado que a Apple recolhe os seus dados pessoais em tempo real, incluindo as teclas que tocou e as apps que visualizou. Vai mais longe e recolhe dados dos anúncios que visualizou e até o tempo que passou a olhar para uma lista de apps apresentada ao utilizador.

Segurança dos utilizadores pode estar em causa

Apesar de não se saber o que a Apple faz com estes dados, a verdade é que se contraria a si mesma ao afirmar várias vezes que os dados dos utilizadores estão apenas no iPhone. Para além disso, tem acesso a informação demasiado pessoal e que permite perfilar de forma completa o utilizador, sem o conhecimento destes.

Este é mais um problema que a Apple tem em mãos, em especial no que toca à privacidade. Sempre fez questão de usar esta ideia como uma vantagem, mas aparentemente está a recolher os dados que nega aos programadores e a outras entidades, como acontece com o Facebook e a Google.