Análise Logitech MX Master 3S – um rato silencioso que promete produtividade

O MX Master 3S da Logitech tem governado várias classificações com um conforto imbatível e uma produtividade sem fios. Este rato traz maior sensibilidade e cliques mais silenciosos, quando comparado com uma vasta gama de outros ratos muito utilizados. Apesar de não ser adequado para todas as mãos devido ao seu tamanho, este rato conta com uma construção e funcionalidades bastante interessantes.

Depois de duas semanas de utilização, deixamos a nossa análise ao MX Master 3S da Logitech.

O Logitech MX Master 3S continua a popular linha de produtividade MX Master da Logitech. Mantém a mesma forma ergonómica e o mesmo conjunto de características, mas faz várias melhorias notáveis em relação à geração anterior da Logitech, com o MX Master 3.

Esta versão tem botões mais silenciosos, e um sensor melhorado e com mais DPI, tornando-o mais adequado para utilização com ecrãs de maior resolução. Também utiliza o novo recetor BOLT da Logitech, que promete um melhor desempenho wireless e uma segurança mais robusta.

Design do Logitech MX Master 3S

O Logitech MX Master 3S tem o mesmo aspeto que o Logitech MX Master 3. Conta com um aspeto limpo e profissional construído com plástico sólido, borracha, e scrolls de metal. Tem um logótipo 'Logi' no botão esquerdo e um pequeno indicador LED de bateria do lado esquerdo do rato.

Este rato não é uma opção muito portátil devido ao seu grande tamanho e forma bastante volumosa. Este fator faz com que não seja o mais indicado para mãos pequenas.

Apesar disso, o Logitech MX Master 3S tem uma qualidade de construção notável. Os materiais são de alta qualidade e duráveis. Não há peças soltas, e o rato não faz qualquer ruído quando apertado. Embora não haja quaisquer sons quando se abana o rato, o scroll abana muito ligeiramente. No entanto, isto não é perceptível durante a utilização normal.

Botões

Número Total de Botões - 8

Número de Botões Laterais - 3

Número de entradas programáveis - 6

Apoio por gestos - Sim

Pode programar a maioria dos botões do Logitech MX Master 3S utilizando o software de personalização. No entanto, os botões de clique esquerdo e direito, o scroll, e o botão de emparelhamento na parte inferior do rato não são programáveis.

É possível programar ações especiais para programas específicos e escolher entre controlos gestuais predefinidos ou personalizados ativados com o apoio do polegar.

Este rato tem também novos botões de 'Clique silencioso'. Estes botões são muito mais silenciosos do que os do MX Master 3, mas ainda fornecem um feedback tátil agradável, o que é algo que falta noutros ratos produtivos com botões de cliques silenciosos.

Dois Scrolls para percorrer páginas e ficheiros de forma rápida

Scroll central: Scroll preso + Scroll livre, 24 steps. Scroll lateral: Scroll livre, sem steps.

Ambos os scrolls do Logitech MX Master 3S são feitos de metal com alta qualidade. São também muito silenciosos. O scroll central tem um modo de rolagem "preso" e um modo de rolagem livre - útil para a rolagem rápida através de documentos ou websites.

Por predefinição, é possível ativar e desativar este modo livre manualmente com o botão presente atrás do scroll central. Também ativa automaticamente sempre que estiver a percorrer rapidamente a página.

Logitech MX Master 3S - rato sem fios e com bateria duradoura

Máximo de dispositivos emparelhados - 3

Bluetooth - Sim

Recetor - Sim

Tipo de Bateria - Recarregável

Utilização enquanto carrega - Sim

Indicador de bateria - Sim

Como as gerações anteriores da linha, é possível emparelhar, sem fios, o Logitech MX Master 3S com até três dispositivos simultaneamente e alternar entre eles com o botão na parte inferior do rato. A duração da bateria é também inalterada em relação às gerações anteriores.

A Logitech indica que este rato tem uma bateria recarregável de 500mAh que pode durar até 70 dias com um carregamento completo. Também se pode obter até três horas de utilização a partir de um carregamento rápido de um minuto.

Especificações do sensor

Este rato conta com uma tecnologia de sensor laser sendo o seu modelo "Darkfield". O sensor tem uma distância mínima de elevação de 2,4 mm e uma taxa máxima de sondagem de 125 Hz.

O sensor do Logitech MX Master 3S pode ser usado em superfícies de vidro, uma característica pouco comum em ratos modernos. Pode ativar uma definição de 'Extended Sensor Range' dentro do software, o que lhe permite ajustar os CPI até 8000.

Logitech Options+

Este rato utiliza o Options+ da Logitech para personalização. O software é simples e fácil de utilizar. É possível reprogramar botões para programas específicos, atribuir macros, e ajustar controlos gestuais.

Também suporta diferentes atribuições de botões para diferentes aplicações tais como Adobe Photoshop e Premiere, o conjunto de apps do Microsoft Office, e browsers, oferecendo tantas combinações predefinidas ou pessoais quantas desejar.

Veredicto do MX Master 3S da Logitech

Apesar do seu grande tamanho, o Logitech MX Master 3S é um rato excecional para usar no seu escritório. Tem uma forma ergonómica confortável com um apoio para o polegar e dá para sentir que é bem construído. Dá para conectá-lo sem fios através do Bluetooth ou do seu recetor USB incluído, e pode emparelhar até três dispositivos simultaneamente.

Pode ajustar as definições dos sensores, programar controlos por gestos personalizados, e reprogramar os botões usando o software de personalização. Tem dois scrolls independentes; uma para rolagem horizontal e outra para rolagem vertical, que facilitam, e muito, a navegação por páginas e ficheiros.

