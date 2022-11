Duas aeronaves colidiram durante espetáculo aéreo em Dallas [video]

Nos últimos anos têm sido registados vários acidentes com aeronaves. Infelizmente, as notícias dão sempre conta que raramente há sobreviventes.

O mais recente acidente que envolveu aeronaves aconteceu em Dalas, onde duas aeronaves colidiram durante um espetáculo aéreo.

Colisão de Aeronaves provocou 6 mortos...

O momento da colisão foi divulgado nas redes sociais e as imagens podem chocar os mais sensíveis. As duas aeronaves colidiram no passado sábado na sequência de um espetáculo aéreo em Dallas, no Texas, EUA.

A Administração Federal de Aviação norte-americana confirmou que um Boeing B-17 Flying Fortress e um caça Bell P-63 Kingcobra colidiram e caíram por volta das 13:20 horas (hora local).

Segundo informações oficiais, foram registados seis mortos na colisão entre os dois aviões da Segunda Guerra Mundial, no dia em que se comemorava o Dia dos Veteranos. Nas redes sociais são vários os vídeos que foram publicados e mostram o momento de terror em que as aeronaves chocam uma na outra.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, em inglês) continua a investigar o caso.