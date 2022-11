Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Show Me How to Live - Audioslave

Audioslave foi um supergrupo de rock norte-americano formado em 2001, em Los Angeles, na Califórnia. A banda era consistia do ex-integrante do Soundgarden, Chris Cornell, como vocalista e guitarrista, e pelos ex-integrantes do Rage Against the Machine, Tom Morello (guitarra), Tim Commerford (baixo e backing vocal) e Brad Wilk (bateria). Críticos, inicialmente, descreveram os Audioslave como uma "amalgamação" dos Rage Against the Machine com os Soundgarden; porém, com o segundo álbum do grupo, Out of Exile, notou-se que eles tinham estabelecido uma identidade separada.

A sonoridade da banda foi criada pela combinação do hard rock dos anos 70 com o rock alternativo dos anos 90; além disso, Morello incorporou os seus reconhecidos solos de guitarra não-convencionais a essa mistura. Assim como nos Rage Against the Machine, orgulhava-se do facto de todos os sons dos Audioslave terem sido produzidos usando apenas guitarra, baixo, bateria e voz.

Após os Audioslave terem lançado três bem-sucedidos álbuns, recebido três nomeações para os Grammy e tornado-se a primeira banda norte-americana a realizar um espetáculo a céu aberto em Cuba, Cornell emitiu um comunicado em fevereiro de 2007, anunciando que estava a deixar a banda permanentemente "devido à conflitos de personalidade irredutíveis, assim como diferenças musicais". Enquanto os restantes membros estavam concentrados na reunião do Rage Against the Machine, e Morello e Cornell lançaram álbuns solo em 2007, os Audioslave foi oficialmente terminado.

Em 17 de janeiro de 2017, através da página do Prophets of Rage no Facebook, foi anunciada a reunião dos Audioslave. Depois de 10 anos de hiato, a banda ia-se reúnir para uma apresentação no Anti-Inaugural Ball, festival que tem como objetivo protestar contra a posse do presidente americano Donald Trump. O suicídio de Cornell descartou qualquer possibilidade de uma nova reunião. O Audioslave vendeu aproximadamente 10 milhões de discos em todo o mundo

