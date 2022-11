Drone X-37B militar dos EUA já regressou à Terra (908 dias em órbita)

As Forças Armadas norte-americanas tinham em órbita um enorme drone militar. Este drone aterrou ontem na base aérea do Cabo Canaveral, na Florida, depois de ter estado quase dois anos e meio em órbita.

O vaivém não tripulado, cujo primeiro voo ocorreu em 2010, passou, no total, mais de uma década no espaço durante as seis missões que já realizou.

O Drone X-37B foi lançado em sigilo pelos EUA

De acordo com Jim Chilton, vice-presidente da Boeing Space, o X-37B "continua a bater recordes e fornece ao nosso país uma capacidade inigualável de testar e integrar rapidamente novas tecnologias espaciais".

O X-37B foi lançado em sigilo. Trata-se de um veículo não tripulado que é abastecido por painéis solares. Tem nove metros de comprimento, uma envergadura de 4,5 metros e foi projetado para a Força Aérea dos EUA pela United Launch Alliance, um consórcio que juntou as empresas Boeing e Lockheed Martin.

O Pentágono, segundo revela a Lusa, já tinha levantado o véu sobre os seus objetivos antes do seu último lançamento, em maio de 2020, adiantando que a missão que levou 908 dias pretendia testar as reações de certos materiais no espaço, avaliar os efeitos da radiação numa série de sementes e transformar a radiação solar em energia radioelétrica.