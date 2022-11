Intel anuncia a linha Xeon Max, os primeiros processadores com memória HBM

A Intel passou por uma fase difícil há algum tempo, mas nos últimos anos tem conseguido reverter a situação a seu favor. Como tal, a empresa californiana está a trabalhar a todo o vapor para ganhar terreno importante no segmento tecnológico.

Para isso, a gigante tecnológica anunciou recentemente a sua nova linha de processadores profissionais Xeon Max, os primeiros com memória HBM que trazem ainda uma melhoria energética. Para termos uma ideia, estes chips prometem consumir até 68% menos energia do que os da AMD.

Novos processadores Intel Xeon Max

Foi na passada quarta-feira (9) que a Intel anunciou oficialmente a sua nova linha de processadores de alta performance Xeon Max. Estes novos e poderosos chips, desenhados para sistemas de servidores de alto desempenho, são os primeiros do mundo equipados com memória HBM2e (High Bandwidth Memory) onboard de alta velocidade.

Segundo as informações avançadas pela Intel, estes processadores contam com até 56 núcleos com suporte para 112 threads virtuais. Quanto ao consumo energético, o TDP dos Xeon Max é de 350W e a fabricante faz questão de frisar que o consumo energético destes chips é 68% inferior aos processadores Milan-X da rival AMD, mantendo o mesmo desempenho.

Os Intel Xeon Max usam a interface EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) formada por quatro matrizes com núcleos de computação e ainda 64 GB de memória HBM2e juntas e divididas em quatro clusters de 16 GB cada um.

A empresa liderada por Pat Gelsinger acrescenta que o total da taxa de transferência destes chips ronda os 1 TB/s. Os novos processadores suportam interface PCIe 5.0 e CXL 1.1.

É também referido qos os CPUs Xeon Max são até cinco vezes mais rápidos nalgumas operações do que os Intel Xeon 8380 ou os AMD EPYC 7773X. Por sua vez, o suporte para as novas instruções AMX no Xeon Max consegue tornar mais rápidas as tarefas de IA e aumenta até oito vezes o desempenho máximo das instruções AVX-512 em operações INT8 e INT32.

Recentemente, foram também revelados os possíveis preços destes chips, os quais podem, segundo as informações, ir de 7.995 aos 12.980 dólares.

Segundo os detalhes, a nova linha de processadores profissionais Intel Xeon Max para servidores vai chegar ao mercado no mês de janeiro de 2023.