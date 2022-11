Nintendo Switch OLED consome até 50% menos energia em modo dock

A Nintendo lançou no passado dia 8 de outubro um novo modelo da sua popular consola de videojogos. Falamos da Nintendo Switch OLED que já está a seguir os mesmos passos da sua irmã mais velha ao conquistar fãs por todo o mundo.

Tal como seria de esperar, os testes e provas ao novo equipamento gaming já começam a ser feitos e as últimas informações indicam que esta nova consola consome até 50% menos energia em modo dock.

Nintendo Switch OLED poupa energia em modo dock

Durante esta semana, a Nintendo aproveitou para divulgar os seus resultados financeiros do segundo trimestre deste ano, entre outras informações importantes e pertinentes acerca dos seus produtos.

Nessa mesma apresentação, a popular empresa japonesa do mundo gaming detalhou os seus esforços para tornar a consola Switch num modelo muito mais sustentável e económico. Como tal, segundo a Nintendo, o recente modelo OLED teve uma especial atenção, sendo então capaz de consumir até menos 50% de energia quando se encontra em modo dock, em comparação com os modelos anteriores da consola.

De acordo com os dados revelados pela japonesa, a versão original da Switch, que foi lançada no ano de 2017, consumia uma média de 12 watts assim que era ligada à televisão. Por sua vez, a versão lançada em 2019 consome cerca de 7 watts em média. Já o atual modelo Nintendo Switch OLED consome em média 6 watts, o que é metade do consumo do modelo original.

A Nintendo frisa que, além de tornar o equipamento mais eficiente, adotou outras medidas amigas do ambiente para reduzir as emissões de carbono durante a produção dos produtos. É mencionado que a marca continua comprometida e a unir esforços futuros nessa área, pretendendo “expandir o uso de energias renováveis e o uso eficiente de recursos”.

As embalagens foram também reduzidas

Para além do consumo energético, a empresa está também a apostar na redução das dimensões das suas embalagens. A Nintendo adianta que esta medida permitiu que a embalagem da consola Switch OLED se tornasse 18% mais pequena do que os modelos anteriores. Segundo a marca japonesa, a medida "reduziu o uso de papel e outros materiais de embalagem, aumentando a eficiência do transporte por unidade".

E até ao final deste ano de 2022, a empresa quer ainda mudar a embalagem, de modo a tornar mais uniformes as opções disponíveis no mercado.

