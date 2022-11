Nintendo Switch Online já bateu a marca dos 36 milhões de assinantes

A Nintendo é, sem dúvida, um dos nomes mais populares da indústria dos videojogos. A marca japonesa é uma das mais antigas do ramo, tendo sido criada no ano de 1889 e já conta com uma inúmer variedade de produtos e serviços no mercado.

E de acordo com as mais recentes informações, o serviço Nintendo Switch Online já conseguiu bater a marca dos 36 milhões de assinantes. Para além disso, a empresa revelou ainda que a consola Switch já vendeu mais de 114 milhões de unidades.

Nintendo Switch Online: mais de 36 milhões de assinantes

De acordo com as últimas informações, a Nintendo anunciou recentemente que já tem mais de 36 milhões de assinantes no seu serviço online dedicado à Nintendo Switch. E o serviço continua a apresentar um crescimento de vento em popa, tal como a própria consola.

Segundo a popular empresa japonesa, entre o mês de setembro de 2021 e setembro de 2022, o Nintendo Switch Online registou um aumento na ordem dos 4 milhões de assinantes. Contudo, não foi especificada a quantidade de subscrições na categoria Expansion Pack, que permite o acesso a muitas mais ofertas, nomeadamente a pistas extras para aquele que é o maior sucesso da Switch, o Mario Kart 8 Deluxe.

A empresa adianta que "Mario Kart 8 Deluxe aparece justamente como sendo o jogo mais vendido da empresa. Os números apresentados revelaram que o jogo conta atualmente com 48,41 milhões de unidades vendidas em todo o mundo".

Um dos objetivos futuros da empresa é melhorar o Nintendo Switch Online com o Expansion Pack, adicionando para isso mais jogos N64. Há ainda planos para a oferta de mais conteúdos extra sem que o cliente pague mais por isso.

Switch já vendeu 114 milhões de unidades

A empresa japonesa revelou ainda que a sua consola Switch já conseguiu vender mais de 114 milhões de unidades. Possivelmente estes dados não impressionam alguns utilizadores, uma vez que esta consola acaba por ser uma das mais populares no mundo dos videojogos.