Governo da Bulgária foi alvo de ciberataque

A onda de ciberataques não tem afetado só as infraestruturas portuguesas. De acordo com as últimas informações, o site do Governo da Bulgária está inacessível desde o meio-dia de hoje devido a um ataque informático.

Este ciberataque acontece apenas uma semana depois de os piratas russos terem atacado a página do serviço de espionagem do país balcânico.

Petar Kirkov: Ciberataque terá sido da responsabilidade do grupo Killnet

Num comunicado publicado, o Governo da Bulgária revela que foi vítima de um ciberataque. O site do Conselho de Ministros www.government.gb está indisponível e não há previsões de quando ficará operacional. Sabe-se também que estão a ser aplicadas as medidas necessárias para neutralizar o ataque e recuperar o acesso à página o mais rapidamente possível.

O coordenador de cibersegurança do executivo, Petar Kirkov, responsabilizou o Killnet, um grupo de ‘hackers’ pró-russos, que reivindicou a responsabilidade pela ação no Telegram.

O mesmo grupo reivindicou a autoria de um ataque semelhante em outubro passado contra os sites da Presidência, do Ministério do Interior e de vários bancos e operadores móveis na Bulgária.

O grupo Killnet realizou inúmeros ataques desde o início da agressão da Rússia na Ucrânia contra vários países europeus que considera inimigos da Rússia.

Segundo especialistas consultados pela agência Efe em Sofia, esses ataques não provocaram a divulgação de informações, mas têm como principal objetivo prejudicar a reputação do país atacado