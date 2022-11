Somerville, manter a família unida perante uma ameaça global

Os estúdios britânicos JUMPSHIP, encontram-se prestes a lançar no mercado a sua primeira aventura, Somerville.

Trata-se de um jogo de ficção cientifica sobre o que um Homem é capaz de fazer perante uma ameaça global, para manter a sua família unida. Venham ver mais...

Chris Olsen e Dino Patti (ex-Playdead Studios) fundaram em 2016 o estúdio indie JUMPSHIP. Com sede em Guildford, no Reino Unido, os dois profissionais do ramo do entretenimento digital, criaram uma equipa com o objetivo de dar vida ao seu projeto, Somerville (entre outros que estarão para vir).

Trata-se de um jogo completamente novo que aborda a questão do valor da família e dos sacrifícios que um homem é capaz de suportar para a manter unida.

Somerville, trata-se de um titulo de ficção cientifica no qual a Terra se encontra sob ameaça extraterrestre e em processo de invasão.

Com um mundo extraordinariamente belo (a avaliar pelas imagens) e desenhado à mão, o jogador irá assistir à invasão em primeira mão enquanto foge por terrenos rurais repletos de perigos e tenta manter a sua família a são e salvo da catástrofe que se processa em seu redor.

À medida que foge na tentativa de encontrar um porto seguro, este homem vai também adquirindo informação sobre os Visitantes e as suas motivações e métodos.

Somerville é uma aventura de ficção científica baseada nas repercussões mais profundas dos conflitos em larga escala, com uma narrativa forte e incisiva no decorrer do próprio jogo.

Somerville, será lançado para PC, Xbox Series X e Xbox One a 15 de Novembro, com disponibilidade no Xbox Game Pass por altura do seu lançamento.