Lenovo mostra o primeiro portátil do mundo com ecrã extensível

No que respeita às últimas evoluções no campo tecnológico, podemos já encontrar no mercado smartphones com ecrãs dobráveis. E embora esta novidade seja apreciada e adquirida por um nicho de consumidores, são inovações que se podem alargar a outros produtos e de outras maneiras.

Assim, a chinesa Lenovo mostrou aquele que é o primeiro computador portátil com ecrã extensível.

Lenovo mostra o primeiro portátil com um ecrã que se estende

A empresa chinesa Lenovo divulgou um vídeo onde mostra aquele que será o primeiro computador portátil do mundo com um ecrã extensível. A apresentação foi revelada por Luca Rossi, o Vice-Presidente Executivo do grupo Lenovo, no âmbito do Tech World 2022.

O executivo começa por referir as tecnologias existentes no mercado com ecrãs dobráveis, como computadores e smartphones, mencionando em específico o Motorola Razr, que faz parte da empresa. Indica ainda que a marca chinesa tem investido fortememente nos ecrãs OLED flexíveis, mostrando o conceito de um smartphone com ecrã rolável que se estende ao nível do comprimento, para que o utilizador consiga ter um equipamento de pequenas dimensões, ajustando as mesmas sempre que necessário, sem precisar ter um telefone maior.

Desta forma, Luca Rossi adianta que esta tecnologua abre portas para outras possibilidades, exibindo depois esse mesmo conceito, mas aplicado a um computador portátil.

No vídeo podemos ver esse mesmo computador com o ecrã extensível, o qual aumenta de dimensões assim que o utilizador considere necessário. Em concreto, este protótipo da Lenovo é capaz de expandir das suas 12 polegadas para 15,3 polegadas através de um simples botão localizado na lateral do equipamento.

Para já, este PC é apenas uma ideia e, como tal, não significa que passe disso para a produção. Mas não deixa de ser um conceito interessante, permitindo a existência de produtos de menores dimensões que depois se vão ajustado consoante as necessidades.