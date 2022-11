A realme acabou de lançar o seu novo smartphone de gama média, mesmo a tempo do Natal. O realme 10 surge como uma proposta no universo Android, com preços que variam entre os 218 € e os 208 € dependendo da versão escolhida.

Mas o que tem este smartphone para oferecer?

O realme 10 acabou de ser apresentado como uma excelente proposta para a gama média. Trata-se de um smartphone equipado com o processador Helio G99 da MediaTek e está disponível com 4, 6 ou 8 GB de RAM e com 64, 128 ou 256 GB de armazenamento.

O smartphone vem equipado com o sistema operativo Android, com a interface de utilizador realme UI 3.0.

Uma das características que se destaca no realme 10 é o seu ecrã que faz inveja a muitos de gamas superiores. O ecrã é Super AMOLED de 6,4", tem resolução de 1080 x 2400 píxeis e uma taxa de atualização até 90Hz. Tem ainda proteção Gorilla Glass 5.

Na traseira inclui duas câmaras, sendo a principal de 50 MP, com abertura f/1.8. A câmara secundária é de profundidade e 2 MP. Já a câmara frontal apresenta-se com 16 MP. Ambas gravam vídeo numa resolução máxima de 1080p a 30fps.

O sensor de impressões digitais está posicionado na lateral, tem Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e sistema de geolocalização - GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. O realme 10 conta ainda com jack de áudio de 3,5mm, mas não tem NFC.

A bateria do smartphone tem uma capacidade de 5000 mAh e o carregamento rápido é de 33W, carregando 50% em menos de 30 minutos.

O smartphone realme 10 tem um preço de lançamento a começar nos 218€ (IVA incluído) para a versão 4GB/128GB, 256€ para a versão 8GB/128GB e 280€ para a versão de 8GB/256GB, nas cores branco e azul. Os preços têm IVA incluído e são válidos até ao dia 13 de novembro, utilizando o código de desconto disponível na página do produto. Os produtos não estão sujeitos a custos alfandegários adicionais.

