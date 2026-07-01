Este gadget pode transformar a organização da sua família

Imagine um único objeto, pendurado na parede da cozinha, capaz de saber tudo o que cada pessoa tem marcado para a semana, sem precisar de perguntar a ninguém. Este gadget promete transformar a organização da sua família.

Deixando os enigmas de lado, o gadget que pode transformar a organização da sua família é um calendário digital.

Também conhecido como smart calendar, trata-se de um ecrã que substitui o tradicional calendário de papel, compilando as agendas de toda a família num único dispositivo.

A grande vantagem é a sincronização. O dispositivo liga-se às contas de calendário que a família já usa, mostrando tudo num único ecrã, com código de cores para identificar rapidamente quem tem o quê marcado.

Além da parede, a maioria destes dispositivos também pode ser colocada numa mesa ou bancada, com modelos a terem um suporte de mesa incluído a funcionarem apenas encostados.

Estes gadgets não se limitam a mostrar datas e compromissos. Alguns incluem funcionalidades pensadas para a gestão completa do dia a dia familiar, incluindo planeamento de refeições, listas de tarefas para vários membros da casa e até quadros de tarefas domésticas.

Vale a pena ter um em casa?

Se já existe o hábito de manter os calendários digitais pessoais atualizados, é possível que um calendário digital deste tipo funcione na sua família.

Afinal, ter a informação visível fisicamente, num ponto central da casa, acaba por facilitar conversas rápidas sobre os planos da semana, sem precisar de tirar o telemóvel do bolso para confirmar um horário.

Funcionalidades como a sugestão automática de itens para a lista de compras, com base nas refeições planeadas, por exemplo, mostram como este tipo de dispositivo vai além de um simples calendário e se aproxima de um verdadeiro assistente de organização familiar.

Opções de calendários digitais