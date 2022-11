Zimbabué: Satélite enviado é do tamanho de uma caixa de sapatos

Quando se fala em Satélite no espaço, é normal pensar-se nos Estados Unidos, na Rússia ou China... mas atualmente já não é assim. O Zimbabué acrescentou recentemente umas linhas na sua história ao entrar para o clube dos Estados com satélites no espaço.

Segundo o que se sabe, este satélite do Zimbabué é um pequeno bloco do tamanho de uma caixa de sapatos. A missão será tirar fotos à Terra e recolher dados.

Um foguete partiu ontem às 10:32 TMG (mesma hora em Lisboa) na Virgínia, nos Estados Unidos da América, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS). A bordo levava três CubeSats desenvolvidos pelo Zimbabué, Uganda e Japão, segundo confirmou a NASA.

"Os satélites irão fotorafar a Terra para recolha de dados de monitorização do clima e desastres", disse a agência espacial norte-americana no Twitter, numa mensagem com uma foto dos pequenos centros de tecnologia, cada um decorado com a respetiva bandeira nacional.

A agência espacial norte-americana NASA revelou ainda que...

As imagens recolhidas também permitirão distinguir o solo não arborizado e terras agrícolas e que podem ser usadas para melhorar os meios de subsistência dos cidadãos do Uganda e do Zimbabué

Neste país assolado pela pobreza e com uma economia debilitada, o anúncio da colocação em órbita de um satélite provocou fortes reações nas redes sociais. O custo do projeto não foi divulgado. O Zimbabué está mergulhado numa profunda crise económica há 20 anos e continua a ser alvo de sanções internacionais.