TLR2: a proteína que poderá ajudar a reduzir as mortes por cancro

Os cientistas, médicos e investigadores estão constantemente à procura de novos métodos para facilitar a deteção de tumores e cancros. No que diz respeito ao cancro, nos últimos anos têm aparecido várias soluções interessantes.

Numa investigação conjunta de investigadores britânicos, espanhóis e norte-americanos, descobriu-se que a proteína TLR2, poderá ser a solução para a diminuição de mortes por cancro do pulmão.

TLR2 está associada à senescência, o processo natural de envelhecimento das células

Num cenário de diagnóstico precoce, a proteína TLR2 pode ser a chave para a diminuição de mortes por cancro do pulmão. Segundo revela o The Independent, além de ajudar a controlar a defesa do organismo quando ocorrem mutações cancerígenas, os níveis elevados desta proteína podem ajudar a perceber a probabilidade de sobrevivência de uma pessoa com cancro do pulmão.

Segundo revela o jornal, a TLR2 está associada à senescência, o processo natural de envelhecimento das células humanas. Estas células estão presentes em cancros do pulmão em fases iniciais, mas não estão em cancros avançados, o que sugere que a senescência pode prevenir o desenvolvimento do cancro.

Recentemente foi também apresentado um estudo, coordenado pela oncologista Deborah Schrag, que se apresentou como pioneiro no diagnóstico precoce de cancro, através de um teste de que deteta se há presença no sangue de ADN tumoral circulante, derivado do tumor e presente na corrente sanguínea mesmo antes de haver sinais da doença nos pacientes.

A investigação, baseia os seus resultados numa análise de sangue realizada em 6.621 pessoas com mais de 50 anos sem diagnóstico de cancro ou sintomas da doença - saber mais aqui.