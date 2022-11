França: Parques de estacionamento terão que ser cobertos por painéis solares

Está a decorrer no Egipto a COP 27, a conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Países de todo o mundo estão unidos para debater os desafios e criar metas que, pelo menos, atrasem a destruição do planeta. Uma das primeiras conclusões que saiu desta conferência foi de que, em 193 países que no passado se comprometeram com novas metas climáticas, apenas 26 cumpriram.

A França foi uma das que ficou de fora e foi agora anunciado que o país irá implementar uma lei que obriga a que todos os parques de estacionamento com mais de 80 lugares, sejam cobertos por painéis solares.

França, um país de estacionamentos com painéis solares?

A França tem uma enorme dependência da energia nuclear, pelo que, por exemplo, em 2020, foi o único país da União Europeia, que não cumpriu com as metas para o desenvolvimento da energia renovável. No entanto, dada e emergência da adoção de medidas que minimizem o impacto das alterações climáticas no planeta, o governo francês aprovou um projeto de lei que deverá ajudar a atingir alguns objetivos.

Segundo o Public Sénat, os parques de estacionamento com, pelo menos, 80 lugares, terão que ser cobertos por painéis solares.

Os estacionamentos com 80 a 400 lugares terão cinco anos, a partir de julho de 2023, para estarem em conformidade. Os parques maiores terão menos tempo, apenas três anos a partir da mesma data. Em qualquer um dos casos, pelo menos metade da área do estacionamento deve ser coberta com painéis solares.

O plano é que estes parques de estacionamento fotovoltaicos venham a gerar até 11 gigawatts, o equivalente a 10 reatores nucleares.

As exceções que podem ser a regra...

Apesar desta exigência, existem algumas exceções, como por exemplo, quando os estacionamentos ao ar livre têm "condições técnicas, de segurança, arquitetónicas, patrimoniais e ambientais", podem ser isentos.

Lotes sombreados por árvores em pelo menos metade da sua área também podem escapar a esta exigência, assim como estacionamentos para camiões. Finalmente, quando a instalação de painéis "não pode ser atendida em condições economicamente aceitáveis" (algo que poderia abranger uma ampla gama de cenários), eles também podem ser excluídos.

Além desta medida, o governo tem como objetivo construir grandes parques fotovoltaicos em terrenos baldios próximos a estradas, ferrovias e áreas agrícolas. A operadora ferroviária nacional SNCF também tem nos planos instalar mais de um milhão de metros quadrados de painéis solares até 2030, num esforço para reduzir os custos de energia em 1/4.

Para implementar estas medidas pelo país, é esperado que o governo crie incentivos financeiros efetivos, de forma a ser possível alcançar os objetivos.

Considera que, em Portugal, deveriam ser adotadas medidas semelhantes?