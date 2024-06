NASA planeia colocar estrela artificial em órbita da Terra para ajudar a calibrar os telescópios

A NASA, empresa americana responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de exploração espacial, pretende colocar uma "estrela artificial" em órbita da Terra até 2029 para calibrar corretamente os telescópios terrestres. Um sonho para qualquer astrónomo.

O desafio de estudar estrelas distantes

Batizada Landolt, esta estrela artificial é um pequeno satélite do tamanho de uma caixa de sapatos que será equipado com oito lasers e orbitará a Terra a 35.800 km, imitando uma estrela real para os telescópios.

Durante o seu primeiro ano em órbita, a Landolt parecerá pairar numa posição fixa sobre os Estados Unidos. Devido ao seu baixo brilho, este pequeno objeto satélite não será visível ao olho humano. No entanto, os astrónomos que utilizem telescópios pessoais podem ser capazes de o detetar. A agência aprovou uma Missão Espacial Landolt da NASA, no valor de 19,5 milhões de dólares, para criar este pequeno satélite.

Quando a luz das estrelas atravessa a atmosfera da Terra, parte dela é absorvida. Isto faz com que seja difícil para os astrónomos determinarem o brilho real das estrelas, especialmente das que se encontram muito longe.

Atualmente, os astrónomos baseiam-se em tipos específicos de estrelas chamadas standard candles (velas padrão) para medir as distâncias e o brilho de outras estrelas. No entanto, os dados utilizados para estas candles não são tão precisos como os cientistas necessitariam.

É aqui que entra a nova missão, que será capaz de efetuar medições mais precisas. Os cientistas podem calibrar os seus telescópios para ter em conta o efeito de escurecimento atmosférico, comparando o brilho conhecido da Landolt com o de estrelas reais. Poderão assim medir o brilho das estrelas, tanto as ténues como as de galáxias distantes.

Esta calibração com comprimento de onda e potência laser conhecidos eliminará os efeitos da filtragem da luz pela atmosfera e permitirá aos cientistas melhorar significativamente as medições.

Afirmou Piotr Pachowicz, professor associado da Universidade George Mason.

Catálogos estelares mais exatos

Além disso, estes dados melhorados ajudarão a responder a várias perguntas sem resposta no domínio da astrofísica, como a expansão do Universo e as explosões de supernovas. Atualmente, os cientistas medem a expansão do Universo analisando a intensidade da luz estelar (fotões por segundo) de várias estrelas.

A órbita da Landolt está sincronizada com a rotação da Terra. Isto significa que a estrela artificial parecerá ficar fixa num ponto específico acima dos Estados Unidos durante o seu primeiro ano no espaço.

Quando olhamos para uma estrela com um telescópio, ninguém pode dizer com a precisão desejada a taxa de fotões ou o brilho que vem dela. Agora saberemos exatamente quantos fotões por segundo saem desta fonte com uma precisão de 0,25 %.

Afirmou o professor associado Peter Plavchan no comunicado de imprensa.

Os dados também os ajudarão a compreender melhor as características das estrelas, as temperaturas da superfície e a habitabilidade dos planetas. Este satélite tem o nome do falecido astrónomo Arlo Landolt, que criou catálogos de brilho de estrelas muito utilizados desde os anos 1970 até aos anos 1990.

