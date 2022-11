Mark Zuckerberg confirma: Meta vai despedir 11 mil trabalhadores

Era esperado que esta semana a Meta, dona do Facebook, anunciasse despedimentos em massa e eis que Mark Zuckerberg revelou que 13% da força de trabalho da sua empresa seria dispensada.

Mark Zuckerberg assume que errou e que a responsabilidade é apenas dele.

Hoje estou a partilhar algumas das mudanças mais difíceis que fizemos na história do Meta. Decidi reduzir o tamanho da nossa equipa em cerca de 13% e dispensar mais de 11.000 dos nossos talentosos funcionários. Também estamos a tomar várias medidas adicionais para nos tornarmos uma empresa mais enxuta e eficiente, cortando gastos discricionários e estendendo o congelamento de contratações até o primeiro trimestre.

Estas foram as primeiras palavras que se puderam ler numa mensagem enviada por Mark Zuckerberg aos seus funcionários. Acrescenta, antes de deixar algumas explicações mais detalhadas, que assume toda a responsabilidade por ter que tomar agora esta decisão.

Quero assumir a responsabilidade por essas decisões e pela forma como aqui chegámos. Eu sei que isso é difícil para todos, e lamento especialmente os afetados.

As explicações para o desastre dos resultados da Meta

No texto, o CEO da empresa, explica que com a pandemia e com a mudança de hábitos de consumo, que o mundo iria ficar ligado ao universo online como nunca antes. É certo que nos últimos dois anos, foi o que aconteceu. Mas assim que o mundo viu levantadas as restrições, as pessoas voltaram aos escritórios, voltaram a fazer reuniões presenciais, as aulas voltaram às salas e as compras online aos níveis antes da pandemia.

Segundo relata, este conjunto de fatores, em conjunto com o deteriorar da economia mundial, o aumento da concorrência e a perda de publicidade, levaram a uma receita "muito inferior à que eu esperava. Errei e tomo responsabilidade por isso".

Não há uma boa forma de demitir

Nas suas palavras, acrescenta que não existe uma "boa forma para demitir", contudo, existem alguns procedimentos que serão tidos para tentar minimizar o impacto desta decisão.

Por exemplo, os funcionários demitidos serão pagas 16 semanas de salário e mais duas por cada ano de contrato, bem como o tempo de férias por gozar. Terão ainda direito a seis meses de seguro de saúde, que cobrem também as famílias. Haverá ainda apoio garantido para a procura de um novo emprego.

Ostrabalhadores imigrantes terão um apoio adicional, com especialistas que poderão ajudar em temas relacionados com os vistos de trabalho. Além disso, fora dos Estados Unidos, a Meta irá adotar processos semelhantes, adaptados às regras laborais de cada país.