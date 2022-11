A LG tem contribuído ao longo dos anos para o desenvolvimento dos ecrãs dos inúmeros dispositivos tecnológicos. Agora, em mais um avanço importante para o segmento, a sul-coreana apresentou aquele que é o primeiro ecrã de alta resolução que além de flexível, pode ser estivado até 20%.

Este ecrã Stretchable a cores é de 12" e pode ser esticado até às 14".

A LG Display apresentou hoje o primeiro ecrã Stretchable de 12 polegadas de alta resolução equipado com uma tecnologia de formato livre que permite que seja estendido, dobrado e torcido sem distorção ou danos.

O ecrã Stretchable agora revelado é o primeiro do setor a atingir 20% de elasticidade, com uma resolução de 100ppi e RGB colorido. Além disso, a sua alta flexibilidade, durabilidade e confiabilidade maximizam o seu potencial de comercialização.

A sua construção parte de um substrato tipo filme altamente resiliente feito de silício especial usado em lentes de contacto, assim garante uma flexibilidade semelhante a um elástico que permite que seja esticado das 12 até 14 polegadas. A natureza de forma livre do ecrã oferece uma solução de ponta que supera a tecnologia dobrável e rolável existente atualmente.

O Stretchable usa uma fonte de luz micro-LED com um píxel pitch inferior a 40μm, garantindo um alto nível de durabilidade para suportar impactos externos significativos, bem como uma resolução que compete com a maioria dos ecrãs existentes. Ao contrário do sistema com fio linear convencional, a estrutura ideal do sistema flexível com fio de mola em forma de S do display Stretchable pode suportar mudanças repetitivas na sua forma, garantindo aos consumidores uma incrível durabilidade e confiabilidade.

A fabricante destaca ainda alguns cenários onde um destes ecrãs poderá vir a ser útil, nomeadamente em superfícies curvas, como pele, roupas, móveis, automóveis e aeronaves, expandindo o seu potencial em vários setores, incluindo moda, wearables, mobilidade e jogos.