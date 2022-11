Renault vai separar o seu negócio de elétricos e térmicos em duas entidades diferentes

As fabricantes estão a apostar algumas (ou todas) as suas fichas na eletrificação dos seus modelos, indo ao encontro do desejo da União Europeia e da necessidade que se prevê crescente. Agora, a Renault anunciou que vai dividir o seu negócio de elétricos e térmicos, criando duas entidades diferentes.

Até 2031, a fabricante pretende vender um milhão de carros elétricos com a assinatura da sua "nova" marca.

O Grupo Renault anunciou que vai separar os seus elétricos e térmicos em duas entidades diferentes: a Ampère, especializada em elétricos e software, e a Power, que se concentrará em motores de combustão interna e sistemas híbridos. Na realidade, a Renault será dividida em cinco empresas: Ampère, Power, Alpine (uma marca desportiva dependente da Ampère que se tornará 100% elétrica, em 2026), Mobilize (uma empresa centrada nos serviços financeiros, mobilidade, energia e dados) e The Future Is Neutral (uma empresa da indústria automóvel dedicada à economia circular).

Esta medida levada a cabo pela fabricante permitir-lhe-á direcionar mais recursos para o desenvolvimento da sua gama elétrica. Isto, também através de uma parceria que será estabelecida com a Geely, que possibilitará uma redução dos custos associados ao setor dos térmicos.

A Renault acredita que, em 2040, até 50% das vendas globais de automóveis serão modelos térmicos e híbridos.

Renault separa negócios para responder aos elétricos

A Power irá desenvolver veículos térmicos para a Renault, Dacia e VCL Renault. A empresa, em conjunto com a Geely, terá 19.000 empregados em 17 fábricas e 3 centros de investigação e desenvolvimento, incluindo o centro de Motores e I&D de Valladolid. Esta divisão incluirá também os combustíveis sintéticos, e focar-se-á nos mercados fora da Europa, como o Norte de África, América Latina, Coreia do Sul e Índia.

Por sua vez, a Ampère integrará a divisão de software da Renault, intensificando a sua colaboração com a Qualcomm (hardware) e a Google (software). Além disso, a Renault quer que todas as suas fábricas fiquem totalmente ligadas, o que poupará muito tempo na produção de veículos.

Enquanto a Power estará sediada no Reino Unido, a Ampère estará localizada em França, e empregará 10.000 pessoas.

